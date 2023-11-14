內地新貸7384億勝預期 按揭增幅小

匯豐料人行續注入流動性

匯豐指出，住戶中長期貸款增長低於季節性趨勢，雖然政府放寬房市政策，不過整體需求依然低迷，短期貸款減少對消費復蘇持續能力發出警號，需要持續觀察，不過報告提醒相關數據在新冠疫後較為波動。該行又指出，企業中長期貸款增長好過季節性趨勢，或受惠於近期貨幣政策寬鬆，以及政府新興產業的支持。

10月社會融資增量為1.85萬億元，低於市場預期的1.95萬億元，按年多增9108億元。按年增長主要來自政府債券淨融資，較去年同期多1.28萬億元至1.56萬億元，創歷來第二高水平，匯豐指部分來自政府要求將用於基建的地方政府專項債券，今年度配額加快使用，另外近期多個地方政府公布發行特別再融資債券，用以置換城投債券。內地上月底公布通過增發1萬億元國債，匯豐料應尚未納入10月數據，料在今年內會為保持基建投資提供支持。

上月M1按年增1.9%遜預期

10月廣義貨幣（M2）按年增長10.3%，符合預期，狹義貨幣（M1）按年增長1.9%，低於預期的2.5%，亦創2022年1月以來最低增速，顯示不少貸款創造的資金存於定期而非隨時可使用的活期，為需求疲弱的表現。

匯豐報告指，政府為加強支持經濟增發行1萬億元國債，為提供充足的流動性帶來支持，預期人行會將繼續為市場注入更多流動性，周三（15日）或增加中期貸款便利操作，而年底前或再降低存款準備金率0.5個百分點，以提升市場的長期流動性，另外目前減息帶來的風險也在下降。