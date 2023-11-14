moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地新貸7384億勝預期 按揭增幅小

【明報專訊】人民銀行公布10月金融統計數據，新增人民幣貸款7384億元（人民幣，下同），好過市場預期的6550億元，較去年同期多增1058億元。內地樓市持續疲弱，與按揭相關的住戶中長期貸款在10月僅增710億元，為今年以來最小增幅，短期貸款則減少1053億元。不過企業貸款表現繼續理想，中長期貸款在10月增加3828億元。匯豐報告認為，10月數據表現好壞參半，雖有復蘇穩定迹象，但外需和內房存在不確定性，料人行注入流動性支持。

匯豐料人行續注入流動性

匯豐指出，住戶中長期貸款增長低於季節性趨勢，雖然政府放寬房市政策，不過整體需求依然低迷，短期貸款減少對消費復蘇持續能力發出警號，需要持續觀察，不過報告提醒相關數據在新冠疫後較為波動。該行又指出，企業中長期貸款增長好過季節性趨勢，或受惠於近期貨幣政策寬鬆，以及政府新興產業的支持。

10月社會融資增量為1.85萬億元，低於市場預期的1.95萬億元，按年多增9108億元。按年增長主要來自政府債券淨融資，較去年同期多1.28萬億元至1.56萬億元，創歷來第二高水平，匯豐指部分來自政府要求將用於基建的地方政府專項債券，今年度配額加快使用，另外近期多個地方政府公布發行特別再融資債券，用以置換城投債券。內地上月底公布通過增發1萬億元國債，匯豐料應尚未納入10月數據，料在今年內會為保持基建投資提供支持。

上月M1按年增1.9%遜預期

10月廣義貨幣（M2）按年增長10.3%，符合預期，狹義貨幣（M1）按年增長1.9%，低於預期的2.5%，亦創2022年1月以來最低增速，顯示不少貸款創造的資金存於定期而非隨時可使用的活期，為需求疲弱的表現。

匯豐報告指，政府為加強支持經濟增發行1萬億元國債，為提供充足的流動性帶來支持，預期人行會將繼續為市場注入更多流動性，周三（15日）或增加中期貸款便利操作，而年底前或再降低存款準備金率0.5個百分點，以提升市場的長期流動性，另外目前減息帶來的風險也在下降。