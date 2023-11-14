moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

滴滴轉賺億元 擬回購10億美元股份

標籤：滴滴

【明報專訊】內地網約車平台滴滴於官網公布，截至9月底止第三季度業績，收入按年增長25%至514億元（人民幣，下同）；純利錄得1.07億元，去年同期虧損20.08億元。同時，公司擬於未來24個月回購最多10億美元股份，據報該公司正計劃明年赴港上市。

彭博：擬明年赴港上市

期內，經調整EBITA虧損3.15億元，較去年同期虧損3.08億元略為擴大。至於按地區收入劃分，中國業務按年升26.6%至466.5億元，國際業務增加27.7%至20.3億元。核心平台總交易額（GTV）方面，按年升36.7%至914.8億元；其中，中國業務升33.1%至724.6億元；國際業務增加52.3%至190.2億元。

另外，滴滴自年初恢復網約車服務新用戶註冊，以及應用程式重新上架後，日均交易持續增加，第三季日均交易達到3130萬宗。

滴滴董事長兼行政總裁程維表示，由於內地對移動出行服務的需求恢復，第三季業務穩步增長，期望繼續擴大核心業務，同時提升產品和服務能力。滴滴業績報告中提到，董事會於上周六（11日）授權一份股份回購計劃，擬於未來24個月回購不超過10億美元的股份。據彭博報道，滴滴計劃明年赴港上市。該公司曾於2021年在美上市，但隨後被內地網信辦批評並展開調查，去年在美退市後，現時只在場外交易。上周五收市報3.49美元，總市值近170億美元（約1327億港元）。

入股小鵬汽車逾3%股份

另一方面，小鵬汽車 （9868）公布，已向滴滴配發及發行5816萬A類普通股作首次對價股份，相當於擴大後股本的3.25%。早前滴滴出售其智能汽車開發業務資產，以獲取小鵬汽車最多9113萬股A類普通股。