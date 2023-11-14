追蹤盈富國指預託證券周四泰國上市

恒生投資透過BLS發行

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，兩隻預託證券為投資者提供首次於海外市場，投資盈富基金及恒生國指ETF的機會，不僅讓海外投資者的投資組合更多元化，捕捉香港和內地市場的長期增長潛力，並展現香港作為內地和海外市場超級聯絡人的獨特角色，該行將繼續積極與世界各地市場參與者建立更牢固的關係，探索並抓緊最新機遇。

BLS高級董事總經理Bannarong Pichyakorn則指，很高興透過創新的預託證券方案，提供涉獵香港旗艦指數的機會。該行認為，香港市場的市盈率具吸引力，對內地和香港的長遠經濟增長前景樂觀，透過與恒生投資的合作，為零售和機構投資者提供廣泛而高效投資工具，進入海外市場並通過泰國證券交易所實現他們的資產配置目標。

翻查資料，盈富基金第3季日均成交有64.1億元，超越騰訊（0700）的59.7億元，為成交最活躍港股，恒生國指ETF日均成交在第3季亦有33.5億元，超越美團（3690）的29.1億元，成第四大成交最多的港股。