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惠譽：基於商業原因 擬下月撤碧服評級

標籤：經濟

【明報專訊】國際評級機構惠譽在過去的周日公布，基於商業原因，擬於今年12月12日左右撤回對藍籌物管股碧桂園服務（6098）的所有評級。今年8月惠譽將碧服的長期發行人違約評級由「BBB-」降至「BB+」後，評級「BB+」一直維持至今，展望則為「負面」。

今年8月惠譽指將碧服評級下調，是反映了該行認為碧服姐妹公司碧桂園（2007）的流動性壓力上升，可能對碧服的增長、品牌聲譽、盈利能力和融資管道造成負面影響，將碧服評級列入負面評級觀察名單，是基於公司在流動性、營運資金管理及其財務政策方面的潛在風險。

另同系碧桂園（2007）則於去年11月，遭惠譽將長期外幣和本幣發行人違約評級、高級無抵押評級，以及其存續債券的評級自「BB+」下調至「BB-」，展望為負面後，碧桂園隨後主動要求惠譽撤銷評級。碧服昨日跌1.87%，收報6.81元；碧桂園昨跌1.32%，報0.75元。

恒指周五季檢 存被踢出風險

碧桂園今年8月被剔出藍籌，碧服則被剔出國指，但仍保有藍籌地位。當時管有盈富基金（2800）等指數基金的恒生投資管理有限公司，其董事兼投資總監薛永輝曾表示，令人意外是碧桂園服務並未從恒指中剔除，只從國指中移除。恒指公司將於本周五公布新一次季檢，碧服現市值不足280億元，屬藍籌中最低，市值比重低至0.14%則為第二最低（見表），加上信貸評級機構撤去評級或反映信貸前景轉差，新一次季檢中會否出局再受考驗。

另外，碧桂園上周公布，2023年10月單月實現權益合同銷售金額約63.1億元人民幣，按年跌70.9%，已是連續第3個月權益合同銷售跌至不足百億元水準；集團2023年首10個月權益合同銷售為1612.9億元，較2022年首10個月的3094.3億元人民幣，按年跌47.9%。