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傳兩大印尼家族 擬競購維達控權

標籤：經濟

【明報專訊】據彭博引述知情人士消息報道，兩大印尼富商家族正計劃競購維達國際（3331）控股權。報道稱，亞洲漿紙業集團Asia Pulp & Paper Co（APP）最近提出收購維達國際控股權的初步建議，並正與銀行洽談潛在收購交易融資，已提出以每股20元以上的價格收購主要股權。APP是全球最大的紙漿生產商之一，在內地擁有清風及唯潔雅兩個紙巾品牌，該公司隸屬於已故印尼華裔企業家黃奕聰創立的金光集團。

亞洲漿紙業APP或力鬥金鷹

此外，印尼商人陳江和旗下的金鷹集團亦在籌劃與金光集團競爭，收購維達股份。據彭博上月報道，金鷹集團在這場競購戰中已取得上風，其創始人之女最近幾周已經持有維達7%的股份。知情人士透露，全球最大的硬木紙漿生產商巴西Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners和DCP Capital等公司亦對競購股份展露初步興趣。

消息刺激股價升逾4%

瑞典個人護理產品製造商、維達大股東Essity曾於今年4月宣布有意出售持股，並表示公司目前持有6.21億股，持股佔比52%。Essity有意以每股20元作為談判的指示性起點價格。目前暫不確定APP及金鷹集團等公司是否會進行具有約束力的收購。不過新的大股東將必須與持有維達約21%股份的創辦人李朝旺密切合作。受競購消息影響，維達股價昨收報19.6元，升4.4%。