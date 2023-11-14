資生堂大削利潤預測42% 日排核污水拖累中國銷售 股價挫14%

【明報專訊】日本福島第一核電站排放核污水對日本化妝品銷售的負面影響超出預期。資生堂（Shiseido）（日：4911）將截至12月底的2023財年核心經營利潤預測，大幅下調42%至350億日圓（約18億港元），令股價周一應聲急挫14.3%跌停板，股價跌至4185日圓，是6年低位，也是2008年10月金融海嘯以來最大單日跌幅。日本化妝品牌高絲（Kose）（日：4922）昨股價跌5%，而Pola母企Pola Orbis（日：4927）昨股價跌2.3%。
中國政府自日本排放核污水後，全面禁止從日本進口水產品，而消費者對日本化妝品也有抵制的情緒，令資生堂首當其衝。資生堂表示，中國經濟景氣惡化，加上日本福島第一核電站自8月底排放核污水後，中國消費者減少對日本產品的購買。資生堂表示，以往為迎接中國的「雙11」銷售旺季，通常9月就開始促銷活動，但由於受到核污水排放的影響，今年無法開展促銷，只能減少中國市場的活動。
根據內地傳媒的數據， 10月24日晚「天貓雙11」開啟預售活動首天，資生堂的預售商品交易總額（GMV）僅1.3億元人民幣（約1.39億港元），按年下滑74.1%。首天預售成績未能打入20大暢銷化妝品牌，而資生堂去年排名第9。
對於資生堂來說，中國是重要的海外市場。根據《日經新聞》的數據，中國業務在2022財年為資生堂貢獻2582億日圓的營業收入，超過日本的2376億日圓。中國佔整體營業收入的27%，在主要市場中份額最大。中國的銷售低迷，促使資生堂下調整體表現預期。
在截至9月底的第三財季，資生堂淨銷售額為2282億日圓（約117億港元），按年下滑15.3%，而核心經營利潤為88億日圓（約4.5億港元），按年下滑53%，是資生堂11個季度中表現最差的一季度。中國市場的銷售額，在第三季按年跌約9%（不包括匯率變動及業務轉移的影響）。
中國業務在2023財年的營業收入預計將下跌4%至2470億日圓（約127億港元）。資生堂預計，核污水排放的影響，將持續至2024年第一季。