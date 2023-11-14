資生堂大削利潤預測42% 日排核污水拖累中國銷售 股價挫14%

中國政府自日本排放核污水後，全面禁止從日本進口水產品，而消費者對日本化妝品也有抵制的情緒，令資生堂首當其衝。資生堂表示，中國經濟景氣惡化，加上日本福島第一核電站自8月底排放核污水後，中國消費者減少對日本產品的購買。資生堂表示，以往為迎接中國的「雙11」銷售旺季，通常9月就開始促銷活動，但由於受到核污水排放的影響，今年無法開展促銷，只能減少中國市場的活動。

根據內地傳媒的數據， 10月24日晚「天貓雙11」開啟預售活動首天，資生堂的預售商品交易總額（GMV）僅1.3億元人民幣（約1.39億港元），按年下滑74.1%。首天預售成績未能打入20大暢銷化妝品牌，而資生堂去年排名第9。

「雙11」預售首天交易跌74%

對於資生堂來說，中國是重要的海外市場。根據《日經新聞》的數據，中國業務在2022財年為資生堂貢獻2582億日圓的營業收入，超過日本的2376億日圓。中國佔整體營業收入的27%，在主要市場中份額最大。中國的銷售低迷，促使資生堂下調整體表現預期。

內地上季銷售按年跌9%

在截至9月底的第三財季，資生堂淨銷售額為2282億日圓（約117億港元），按年下滑15.3%，而核心經營利潤為88億日圓（約4.5億港元），按年下滑53%，是資生堂11個季度中表現最差的一季度。中國市場的銷售額，在第三季按年跌約9%（不包括匯率變動及業務轉移的影響）。

中國業務在2023財年的營業收入預計將下跌4%至2470億日圓（約127億港元）。資生堂預計，核污水排放的影響，將持續至2024年第一季。

（綜合報道）

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