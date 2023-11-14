薛偉傑：SpaceX高歌猛進 卻犧牲工業安全

11月11日SpaceX進行今年第4次「近地軌道小型載荷併單發射」任務，以一枚「獵鷹9號」火箭將113枚小型衛星送入太空軌道。翌日Elon Musk在他旗下的社交平台X上發文宣布，由年初至今，SpaceX已經將超過1000噸的有效載荷送入太空軌道，這超過了以往任何一個國家在一年內發射的有效載荷，創造了新的世界紀錄。此前的紀錄是由前蘇聯創造，大約是500噸。而由年初至今，全球其他國家送入軌道的有效載荷合計也只是大約250噸。

此外，SpaceX亦宣布，由該公司研發、被稱為人類史上最大型火箭、兩級都可以回收重用的「星艦」（Starship），即將進行第二次試射，最快可能在11月17日。

為「拯救人類」 讓工人冒險趕工

但正當Elon Musk為SpaceX高歌猛進而表現雀躍時，路透社的調查揭發，SpaceX為了滿足他的進度要求而犧牲員工的安全，他即將面對一場公關危機。路透社根據政府紀錄，以及訪問20多名SpaceX的現任和前任員工發現，自2014年以來，SpaceX至少發生了600宗工傷事故。其中較嚴重的包括：100多人出現割傷或撕裂，29人骨折或脫臼，17人的手掌或手指被壓傷，9人頭部受傷（當中1人顱骨骨折、4人腦震盪和1人腦外傷），5宗燒傷，5宗觸電，8宗導致截肢的事故，12 宗涉及多個未指明部位的傷害，以及7名工人眼睛受傷。其他較輕微的，則包括170多宗拉傷或扭傷。多名SpaceX的現任和前任員工表示，這些意外反映了該公司工作場所的管理混亂，以及很多員工訓練不足和過度疲勞，但為了滿足Elon Musk定下的緊迫進度，經常跳過安全程序。

10多名SpaceX現任和前任員工認為，寬鬆的安全文化，部分是源於Elon Musk和SpaceX內部的信念──該公司正在進行一項緊急任務，為人類在火星建立一個避難所，以逃離垂死的地球。SpaceX前高級航空電子工程師Tom Moline表示：「Elon Musk認為，SpaceX的使命是盡快登陸火星和拯救人類，這個理念已經滲透到公司的各個部門。公司有理由放棄任何可能妨礙實現這一目標的因素，包括工人的安全。」Moline就是因為投訴工作場所的安全問題而被解僱的員工之一。

據8名SpaceX前任員工稱，2022年1月發生的一宗嚴重工業意外，就是由一系列安全故障造成。這證明了SpaceX存在系統性問題。當時正在進行「猛禽V2」火箭發動機的壓力測試，突然有一個零件飛出，擊中工人Francisco Cabada的頭部，令他頭骨破裂和陷入長期昏迷至今。據一名知情的SpaceX前員工透露，在該事故發生之前至少一年，高級管理人員已曾多次被警告，沒有讓壓力測試人員遵守安全標準，例如沒有為他們提供保護屏障，或者清除測試區域的人員。該員工表示，這種壓力測試其實應該在覆蓋整個火箭發動機的密封裝置內進行，以保護工人。有兩名員工則表示，發生故障和擊中工人的部件有缺陷，該缺陷在測試之前就已經發現了，但卻未有修復。Francisco Cabada的太太Ydy Cabada稱，由事發至今Elon Musk連一個慰問電話也沒有，SpaceX至今仍未解釋，為何進行測試時，沒有為Francisco Cabada提供保護措施。

有SpaceX員工批評，Elon Musk本人在參觀SpaceX的工廠時，有時對安全問題也顯得漫不經心。Elon Musk曾經在工人附近把玩用於施工的噴火裝置，又不鼓勵員工穿上黃色安全服，只因為他自己不喜歡鮮艷的顏色。

工傷比例高於美國同行

為削減成本和加快工作速度，SpaceX在墨西哥灣岸邊好像帳篷般的設施內製造火箭。工人每星期工作6日，每日焊接火箭零件達12小時，而工場內的氣溫通常都超過攝氏37.8度。

路透社更懷疑，600宗工傷事故有可能還只是冰山一角。因為自2016年以來，美國職業安全與健康管理局（OSHA）就要求SpaceX的幾處生產設施每年報告工傷數字，但在大部分年份，該公司都沒有提交。而有提交報告的年份則顯示，該公司的幾處生產設施的因工受傷或患病比率，明顯高過美國航太工業的平均水平。其中在2022年，SpaceX位於得州布朗斯維爾附近的火箭製造和發射工廠每100名工人有4.8人受傷或患病，是美國航太工業平均水平的6倍。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]