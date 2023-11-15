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觀望美數據習拜會 港股乏方向

標籤：經濟

【明報專訊】市場觀望美國公布最新通脹數據，加上內地於今日（15日）公布零售、工業、固投等數據，以及「習拜會」於美國時間周三舉行，港股缺乏方向，恒指昨先升後回，收市微跌29點，報17,396點，大市成交連續4日不足800億元。周一領漲的科網股昨急回吐，抵消中港金融股向好的升勢。港股通下的北水就轉流入逾12億元。

連續4日成交不足800億

恒指高開68點，早段最多升139點，高見17,565點，之後掉頭向下，最多跌67點，低見17,358點，收市跌29點，報17,396點。10天線（現處17,473點）得而復失。大市成交767億元。北水淨流入12.67億元，終止單日流出。滬深股通下的南水就淨流出21億元人民幣，為連續第6日流出，累計走資167億元人民幣。

科網股回吐，恒科指以近全日最低位收市，報3951點，跌0.7%。美團（3690）、小米（1810）跌逾2%；阿里巴巴（9988）、京東（09618）跌逾1%；騰訊（0700）跌0.6%。

科網股回吐 金融股逆市升

內地與本港金融股逆市向好，匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）升逾1%。體育用品股捱沽，特步（1368）「雙十一」銷售遜預期遭大行下調目標價，全日大跌16.5%；李寧（2331）亦跌近2%，安踏（2020）跌近半成，為表現最差藍籌。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場等待本周「習拜會」是否有成果，加上觀望騰訊、阿里巴巴等公布業績，投資者態度審慎，但恒指昨早段曾升上17,500點附近，亦沒有下試周一的低位，顯示市場仍有一定期待。若沒有壞消息，預期恒指短期在17,000至18,000點上落。