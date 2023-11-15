基金股東籲安寧清盤 顯達俱樂部地轉交華懋

質疑管理層難推動俱樂部重建

有接近Argyle Street Management的消息人士指出，安寧控股將來或要應付荃灣顯達鄉村俱樂部重建，竟將逾4億元投資基金，但回報有限。早年在已故「小甜甜」華懋集團前主席龔如心入主後，又收購時裝零售店詩韻，過去10年共輸掉約3億元，幾佔現市值逾半。現時安寧只餘少量流動資金，消息人士稱「不見得（安寧）有能力及財力推進計劃」，就算供股融資料亦要大比例才行，但他對現價能否成功籌得巨資抱懷疑態度。俱樂部生意近年持續虧本，看來只有早年投資中華汽車（即中巴）（0026）小量股份長期貢獻股息收入，最有價值。

Argyle Street Management在安寧投資多年，陳健指出，他們早年更和安寧購入部分中巴股份，每年亦有和安寧管理層接觸，卻萬料不到今次私有化安寧管理層和他們零接觸，並抱着「大安旨意」便了事，結果私有化功敗垂成。這令他懷疑安寧管理層能力及感憤怒，因此認為最佳出路是將公司清盤，總較讓顯達所屬地皮長期閒置好。消息人士稱會再和安寧接觸，亦歡迎和其他股東溝通，並說「知道前大股東支氏家族仍持股，歡迎和他們商討」。

消息人士又稱，若安寧找不到出路，他們可助安寧處理手上資產，並指其過往曾經有在英國及新加坡推動將上市公司資產出售及將套現所得，回饋股東的經驗。本報曾經接觸安寧控股尋求回應，卻未見回覆。