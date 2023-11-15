菜鳥遭中證監要求補充境外上市資料

當中在股權結構，要求解釋阿里和第二大股東、銀泰商業創辦人沈國軍，為何通過多個境外平台持有公司股份。在控制架構，要說明浙江菜鳥與杭州菜鳥、股東，簽署兩份協議的原因等。菜鳥亦要說明，公司應用程式、網站等收集用戶個人資料的情况，有否向第三方或境外提供資料。

中證監亦關注菜鳥的獨立性，需要說明與阿里之間，在業務、僱員、資產、財務等，獨立運作程度，分類說明關連交易情况，亦要交代分拆上市的主要考慮等。

菜鳥早前在初步招股書披露，截至3月底的年度，總收入778億元人民幣，近3年年均複合增長約21%。當中最大客戶是阿里，過去3個年度都佔近30%。阿里近期已重整在菜鳥的股權，包括由海外電商業務直接持股約5%，鞏固合作在國際擴張。

《上海證券報》引述接近菜鳥人員報道，公司已向亞洲投資者舉行非交易路演，投資者反應積極，期待與管理層會面。早前據報菜鳥計劃集資最多10億美元。