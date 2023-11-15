moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

DHL：擴樞紐中心把握亞太商機

標籤：DHL Express

【明報專訊】國際速遞公司DHL Express宣布，位於香港的中亞區樞紐中心第三期擴建部分昨日（14日）正式啟用。DHL Express亞太區行政總裁李植興表示，今年首3季亞太區與各大洲的總貨運量較疫情前2019年同期增長三成，相信是次擴建將有助公司把握亞太區商機。

耗資32億 疫情延後啟用

擴建工程共耗資32億元，總倉庫面積較擴建前提升五成至4.95萬平方米，員工數目截至9月底止約有670人。公司預計，總貨運量每年可達到106萬噸，每小時處理12.5萬件貨物，分別較擴建前增加五成和六成半。DHL Express環球網絡營運執行副總裁Travis Cobb指出，該擴建部分原定去年啟用，惟部分材料供應受疫情影響以致計劃延後。他續稱，全球貿易仍然強勁，相信擴建可為公司繼續帶來每年5%至6%的增長。

對於外界常將香港與新加坡的物流運輸作比較，李植興認為，公司擴展不局限於中亞地區，並強調公以完善物流網絡為重。另DHL Express行政總裁John Pearson表示，香港的中亞區樞紐中心處理公司近兩成的全球貨件量，可見其對於亞太區及全球客戶的重要。

地緣局勢緊張，DHL集團行政總裁麥韜遠（Tobias Meyer）在彭博電視台訪問時稱，看見貿易格局現「中國+1」模式，部分企業減少對中國作為全球生產中心的依賴，較多客戶在東盟、墨西哥和土耳其等尋找替代的製造中心，集團作為物流服務供應商亦跟隨企業的腳步。