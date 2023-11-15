DHL：擴樞紐中心把握亞太商機

耗資32億 疫情延後啟用

擴建工程共耗資32億元，總倉庫面積較擴建前提升五成至4.95萬平方米，員工數目截至9月底止約有670人。公司預計，總貨運量每年可達到106萬噸，每小時處理12.5萬件貨物，分別較擴建前增加五成和六成半。DHL Express環球網絡營運執行副總裁Travis Cobb指出，該擴建部分原定去年啟用，惟部分材料供應受疫情影響以致計劃延後。他續稱，全球貿易仍然強勁，相信擴建可為公司繼續帶來每年5%至6%的增長。

對於外界常將香港與新加坡的物流運輸作比較，李植興認為，公司擴展不局限於中亞地區，並強調公以完善物流網絡為重。另DHL Express行政總裁John Pearson表示，香港的中亞區樞紐中心處理公司近兩成的全球貨件量，可見其對於亞太區及全球客戶的重要。

地緣局勢緊張，DHL集團行政總裁麥韜遠（Tobias Meyer）在彭博電視台訪問時稱，看見貿易格局現「中國+1」模式，部分企業減少對中國作為全球生產中心的依賴，較多客戶在東盟、墨西哥和土耳其等尋找替代的製造中心，集團作為物流服務供應商亦跟隨企業的腳步。