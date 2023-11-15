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瑞銀：美通脹急速正常化 料至明年底減息2.75厘

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾本月初暗示利率見頂後，華爾街對美聯儲的減息步伐存在分歧。瑞銀（UBS）投資銀行策略師預計，美國通脹急速正常化，到明年3月，美聯儲將發現實際利率極高，預期美聯儲最快會在明年3月開始減息。瑞銀估計，美聯儲屆時將按照典型的寬鬆周期規律大幅減息，理由是美國經濟將在明年第二季陷入衰退。瑞銀預計，到2024年底，聯邦基金利率將降至介乎2.5厘至2.75厘，較目前的利率水平下調2.75厘；到2025年初，預計最終利率（terminal rate）將降至1.25厘。

大摩料明年6月開始減息

瑞銀指出，在過去30年的寬鬆周期，除日本以外的G10集團央行，往往在15個月內平均減息3.2厘，寬鬆力度遠超目前的市場定價。貨幣市場預計，美聯儲到2024年底將合共減息0.75厘，幾乎是瑞銀預期減幅的四分之一。

跟瑞銀一樣，摩根士丹利亦預計，隨着通脹降溫，美聯儲將在明年大幅減息。不過有別於瑞銀對美國將陷入衰退的悲觀預測，大摩認為美國經濟可望軟着陸。根據大摩發布的2024年展望，美聯儲將在明年6月開始減息，並在9月再次下調利率，然後在明年第四季起，每次會議各減息0.25厘，直至2025年底，政策利率將降至2.375厘。

反觀高盛分析師預計，美聯儲的減息幅度較小，到明年第四季才開始減息0.25厘，並在2026年中之前，每季各減息一次，合共減息1.75厘，利率最終將介乎3.5厘至3.75厘，與美聯儲的預測較為接近。美聯儲9月預測，明年將減息兩次，各下調0.25厘，到2025年年底，政策利率將降至3.9厘。

（綜合報道）

[國際金融]