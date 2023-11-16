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憧憬美加息周期完 亞洲股匯齊升 恒指重越萬八關 彈近4%跑贏區內

【明報專訊】美國周二公布10月份消費者物價指數（CPI）按月持平，為15個月首見，市場普遍預期加息周期已結束，並預期美國將提前減息。10年期美債孳息率急跌至4.45厘水平，帶動環球股市做好，亞洲股匯齊升，韓圜升逾2%。加上中美元首即將會晤為緊張關係降溫，恒指昨日一度勁升逾700點，最終收報18,079點，上升3.92%或682點，升幅為亞股最勁，並為1個月後再企穩萬八點收市，成交額大增至1349億元，為兩個月最多。

明報記者 歐陽偉昉

投資界分析，市場預期美息見頂已有一段時間，港股升勢能否持續，還看企業盈利能否提供支持。騰訊（0700）、京東（9618）昨收市後公布季績同勝預期，期指夜市再升逾百點。

夜期再升逾百點

美國通脹數據公布後，以利率期貨計算的芝商所FedWatch工具顯示，昨日市場預期明年5月聯儲局減息的機會率升至近六成半，較一日前約三成大增。市場預期聯儲局減息時間提前到明年5月。

債息下降利好新經濟股上升，阿里巴巴（9988）上升5.05%，收報83.2元，小米（1810）上升5.93%，收報16.8元，今年被高利率影響賣樓和資金成本的本港地產股同樣受惠，新世界（0017）升4.98%，收報15.6元，恒基地產（0012）升4.65%，收報22.5元。另周二晚傳出內地擬用1萬億元人民幣推出「三大工程」穩定樓市，帶動內房和物管股反彈，碧桂園（2007）升6.76%，收報0.79元，碧桂園服務（6098）升6.65%，收報7.38元。

北水淨沽出95.46億元 兩月最多

不過，北水高位沽貨獲利，昨日淨沽港股95.46億元為創兩個月新高，其中盈富基金（2800）淨沽43.58億元，恒生國指ETF（2828）淨沽7.57億元，南方科技ETF（3033） 淨沽6.47億元。

分析：炒提早減息未必能長久

早在本月初議息後，市場已經普遍預期聯儲局加息見頂，恒指曾短暫升穿萬八關但未能企穩，上周五最低曾回落至17,177點。雖然美國10月通脹數據理想提振昨日股市，不過，招銀國際策略師蘇沛豐認為不能看單一數據，現時仍未能確認美國通脹可以好過市場預期地回落，10年期美債息在上月底亦曾升至5厘。他認為現時炒作提早減息的主題未必能長久，今次上升或與早前相似，只是短期反彈，維持一周升至19,000點水平。多隻重磅科技股陸續公布業績，他指增長股如手機設備、科網等股價較為落後，若業績理想推動股價，會有助大市繼續做好。