內地10月工業零售勝預期 固投遜色

首10月工業增加值增4.1%

10月份規模以上工業增加價值則按年升4.6%，勝預期的4.3%。按月計，規模以上工業增加價值按月增0.39%。首10個月規模以上工業增加價值年按年增4.1%。

不過，「三頭馬車」中投資數據回落，首10月全國固定資產投資（不含農民）41.94萬億元，按年增2.9%，比前9個月回落0.2個百分點，遜市場預期增長3.1%。其中，民間固定資產投資21.59萬億元，按年跌0.5%。 按月計，10月固定資產投資（不含農民）增長0.1%。

統計局：國內需求仍不足

國家統計局表示，總的來看10月份國民經濟持續恢復向好，主要指標持續改善，經濟運行總體平穩。但外部不穩定及不確定因素依然較多，國內需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

大行高盛表示，儘管製造業採購經理人指數（PMI）和出口增長低於預期，但受惠於有色金屬冶煉和汽車產量的增長，10 月份工業生產增速仍有所上升。相比之下，10月份的固定資產投資增長有所下降，基礎設施和製造業投資增長疲軟，而房地產投資按年保持了兩位數的萎縮。

雖然住房政策持續放寬，惟10月份大多數與房地產相關的活動依然低迷。鑑於房地產低迷對經濟增長的持續不利影響、信心依然脆弱及金融風險揮之不去，該行認為已觸發中國政策放水，並預計中央政府將在未來幾個月內大幅加大寬鬆力度。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，人行於經濟數據公布前為市場帶來驚喜，開展1.45萬億元MLF操作意味淨投放達6000億元。現時人民銀行似乎正在尋求繞過不利的利率環境，通過轉向量化貸款以紓緩流動性問題。人民銀行此舉引發市場猜測未來數周或數月會否推出如降準等增強流動性的政策。

高盛：房地產投資按年雙位數萎縮

最新數據顯示內地經濟正逐步復蘇。整體經濟趨勢向好，但房地產相關活動依然未見起色。綜合所有數據來看，整體形勢看似正朝向更積極的方向發展，但經濟仍然需依賴人行的流動性支援，以及中央政府財政立場的支持。