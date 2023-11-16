moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人行超額續做MLF 淨投放6000億元

【明報專訊】人民銀行昨日進行每月的1年期中期借貸便利（MLF）操作，投放量為1.45萬億元（人民幣，下同），扣除本月到期的8500億元，淨投放6000億元，創2016年12月以來新高。因為內地早前通過增發1萬億元國債，市場對加大投放有所預期。11月MLF利率維持2.5厘，下周一（20日）公布的市場報價貸款利率料也保持不變，分析認為人行大規模投放資金，降低今年減息的可能。

分析：12月MLF仍會大幅增量

內地經濟增長在第二季開始放緩，1年期LPR今年下調兩次累降0.2厘至3.45厘，加上去年已降0.15厘，令銀行淨息差受壓，影響利潤增長和資本累積。彭博經濟研究指出，他們曾預期9月和10月的MLF降息0.1厘但沒有實現，認為人行是希望在刺激經濟和保護銀行盈利之間取得平衡。人行本月淨投放量的效果與降低存款準備金率0.25個百分點相當，結合早前人行提供低成本資金，顯示人行在減息降準以外，使用定向和定量流動性工具機率增加。

此外，近期內地銀行流動性亦較緊張，內地券商東方金誠發表報告指，由於信貸投放保持高位、地方政府發特殊債置換隱性債務等影響，10月以來市場利率持續上升，認為當前在推動經濟動能回升的關鍵時刻，人行是在保持流動性合理充裕，支持銀行貸款投放，並為增發國債創造有利條件。東方金誠預期，12月MLF仍會大幅增量續作。今年底前仍有可能降準0.25個百分點。