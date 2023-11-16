人行超額續做MLF 淨投放6000億元

分析：12月MLF仍會大幅增量

內地經濟增長在第二季開始放緩，1年期LPR今年下調兩次累降0.2厘至3.45厘，加上去年已降0.15厘，令銀行淨息差受壓，影響利潤增長和資本累積。彭博經濟研究指出，他們曾預期9月和10月的MLF降息0.1厘但沒有實現，認為人行是希望在刺激經濟和保護銀行盈利之間取得平衡。人行本月淨投放量的效果與降低存款準備金率0.25個百分點相當，結合早前人行提供低成本資金，顯示人行在減息降準以外，使用定向和定量流動性工具機率增加。

此外，近期內地銀行流動性亦較緊張，內地券商東方金誠發表報告指，由於信貸投放保持高位、地方政府發特殊債置換隱性債務等影響，10月以來市場利率持續上升，認為當前在推動經濟動能回升的關鍵時刻，人行是在保持流動性合理充裕，支持銀行貸款投放，並為增發國債創造有利條件。東方金誠預期，12月MLF仍會大幅增量續作。今年底前仍有可能降準0.25個百分點。