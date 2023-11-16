騰訊上季經調整純利449億勝預期 網絡廣告金融科技等帶動 收入增一成

明報記者 蕭嘉聰

騰訊昨日績前股價已偷步炒起，收市報322.6元，升4.8%，ADR盤前亦曾升逾5%，折合較本港收市再升約0.3%。集團上季收入為1546.25億元，按年增10.4%，略遜市場預期的1549億元；淨利潤為361.82億元，按年跌9.4%，但仍勝預期的323.78億元。以今年首3季計，集團收入為4538.19億元，按年增11%；經調整純利1150.07億元，按年增34%。

集團第三季增值服務收入757.48億元，按年增4.2%，當中內地市場遊戲收入重拾增長，按年升5%至327億元；國際市場遊戲收入亦按年升14%至133億元。騰訊首席戰略官James Mitchell表示，隨着廣告及金融科技業務利潤率不斷提高，以及企業服務改善、電商的新貢獻等，集團已建構多方面的增長模型，因此本地及國際市場遊戲增長不會感到有壓力。同時，集團現時擁有視頻號、小遊戲、搜索業務，延長遊戲推出周期亦可維持健康增長，未來數周將會公布一款新遊戲。

劉熾平：夠晶片支持混元開發數世代

集團金融科技及企業服務上季收入520.48億元，按年增16.1%，當中商業支付活動增加和理財服務收入錄得增長；企業服務收入按季實現更快增長，主要受惠於前期進行的雲服務業務結構改善，以及視頻號帶貨技術服務費增加。騰訊總裁劉熾平認為，雖然內地經濟存在一定宏觀挑戰，但整體消費仍然呈現增長，與集團金融科技業務表現一致，未來亦希望找到額外的增值服務。

網絡廣告收入大增兩成

至於早前推出的AI模型「混元」的發展，劉熾平表示，騰訊已是中國的AI領導者之一，亦正在不斷加大模型規模，為下一代模型做好準備，不過現時仍處於非常早期階段，暫亦未考慮如何獲利。他又稱，騰訊是內地AI晶片庫存量最大的企業之一，有足夠晶片支持混元開發最少數個世代，晶片禁令不會影響混元發展，未來會嘗試尋找中國生產晶片用於訓練模型。

此外，集團第三季網絡廣告業務收入共錄得257.21億元，按年增20%，主要受惠於市場對視頻號、移動廣告聯盟及微信搜索廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。

騰訊上季積極回購，期內共回購4651.92萬股，涉資152.9億港元。劉熾平指出，集團會在不同時間通過回購、出售投資等方式提高股東回報。現時內地科網企業的估值幾乎位於歷史低位，相信對股東而言，回購將是一個更有利的手段提高回報。