京東上季經調整盈利106億 勝預期

季內京東的收入增加1.7%至2477億元，同樣勝市場預期，其中商品收入1953.04億元，按年跌0.87%；服務收入523.94億元，按年增加12.66%。經營利潤升6.8%至93億元，京東零售不含未分配項目的經營利潤率為5.2%，與2022年第三季度持平。首席執行官許冉表示，集團第三季的利潤水準達到歷史新高，主要得益於在價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢，而商家數量亦進一步擴大，她表示，京東仍在投入以扶持商家的階段，相信京東處於實現長期可持續增長的有利位置。

CEO許冉兼任零售CEO

被問及行業競爭方面，許冉回應，競爭永遠都存在，各電商平台也有其優勢，京東一向不太在意競爭對手，而集團今年雖然重點提升用戶體驗，但利潤率未見明顯影響。首席財務官單甦稱，未來將繼續推動高質量增長，同時投入用戶體驗，並為商家和供應商的可持續增長建立更好的生態，而京東季內創歷史新高的利潤和健康的現金流，反映集團業務進展成功及供應鏈優勢，有信心明年集團的增長較行業的為佳，並進一步提升市佔率。

京東管理層再有變動，公司宣布5月轉任首席執行官的許冉兼任京東零售首席執行官，立即生效，京東零售原首席執行官辛利軍將在公司另有他任。許冉表示，一直有參與相關會議，相信京東零售不會有太大的改變。有分析指，此前京東零售與各業務板塊平級，但其一直是作為京東集團的重點業務，如今許冉兼任京東零售CEO，有望加強京東零售的力量。

另外，京東健康（6618）公布，第三季收入115.9億元，按年增長10.1%，經調整盈利7.4億元，增13.8%。至9月底，集團年度活躍用戶數為1.75億，按季增加4%。

京東物流扭虧 經調整利潤增89%

京東物流（2618）則公布截至9月底止第三季總收入為417億元，按年增長16.5%，盈利4.5億元，去年同期虧1.4億元，經調整利潤為8.4億元，按年增長89%，達上市來同期最好盈利水平。