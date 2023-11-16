日上季GDP跌2.1% 遠遜預期 分析：經濟疲軟 央行或延遲幣策正常化

今年上半年，受汽車出口復蘇及入境旅客回歸帶動，日本經濟從新冠疫情中急速反彈，第一、二季GDP按季折合成年率分別增長3.7%及4.5%。

不過部分經濟學家警告，日圓疲軟、生活成本上升，正抑制本土消費，令經濟開始失去動力。價格上漲，加上美國和中國的前景不確定性，也導致企業延遲投資。

個人消費資本支出按季下滑

為日本GDP貢獻一半以上的個人消費，按季減少0.04%。資本支出受到對半導體製造設備等投資減少的影響，按季下滑0.6%。穆迪分析（Moody's Analytics）高級經濟學家Stefan Angrick指出，消費疲軟將導致日本整體增長趨勢受限，預計消費要到明年中才可能復蘇。日本首相岸田文雄此前宣布價值1130億美元的刺激計劃，透過臨時減稅及向低收入家庭發放現金等措施推動經濟。但部分分析認為，包括延長能源補貼在內的補助措施，對經濟的提振作用有限。

內需轉弱之際，出口增長放慢。日本第三季出口按季增長0.5%，較次季的3.9%按季升幅顯著放慢。

經濟動力轉弱，加上通脹升勢較預期頑固，令日本央行退出超級寬鬆政策的部署面臨挑戰。日本央行上月底放寬長達7年的長期利率上限政策，將日本10年期國債孳息率的1厘上限，列為僅供參考的指標。多數經濟學家預計，日本央行最遲會在明年春季結束短期利率維持在負0.1厘的政策。Angrick指出，日本央行希望避免日圓進一步貶值，但若過快撤回寬鬆措施，又會損害日本經濟，對匯率也無濟於事。

日圓回升至150水平 韓圜彈2%

雖然日本經濟數據轉弱，但美國通脹降溫，鞏固了美聯儲利率見頂的預期。日圓兌每美元回升至150水平，較周一觸及的151.91低位反彈。韓圜領漲亞洲貨幣，兌每美元升逾2%至1300.8。泰銖及印尼盾兌美元昨天也升逾1%。亞洲股市普遍上漲，日經指數昨開市重上33,000關口，收市升823點，收報33,519點，是兩個月收市高位。

（綜合報道）

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