騰訊季績勝預期 大行紛調高盈測

股價逆市升 成交114億

大和表示，騰訊第三季收入大致符合市場預期，料明年至2025年盈利增長將會超越收入增速，但盈利增長未必如今年首3季般強勁，預期明年至2025年間經營利潤將增長15%。該行又稱，騰訊管理層現時更願意談論即將推出的遊戲，未來幾季將有9款新遊戲推出，將帶動明年遊戲收入加快增長，但由於《NIKKE》和《幻塔》在去年第三至第四季推出，在基數效應下今年第四季國際遊戲收入或將受壓。大和將騰訊今年至2025年收入預測下調1%至2%，重申「買入」評級，目標價由430元上調至435元（見表）。

高盛大和上調目標價至435元

高盛亦把騰訊目標價由423元上調至435元，維持「買入」評級，認為業績反映集團的結構轉變，成為以有質素增長為中心的企業。該行料集團今年至2025年收入及純利的複合年增長率可達至10%及19%，並將今年至2025年純利增長預測上調1.2%至1.5%。

不過大摩就「力排眾議」，將騰訊目標價由450元下調至430元，維持「買入」評級，以反映近日人民幣匯價疲弱、稅收影響等因素。該行表示，受惠於視頻號、小遊戲及直播電商等高利潤率業務的推動，騰訊今年第四季及明年利潤率將持續擴張；廣告業務增長及明年持續推出新遊戲，相信集團收入增長亦將保持穩定。

人民幣疲弱 大摩削目標價

大摩預測，騰訊第四季遊戲業務收入將按年增長4%，主要受到國際遊戲業務的高基數影響，以及本地遊戲業務因農曆新年提早令延遲收入減少。廣告業務方面，大摩認為視頻號仍是主要推動力，即使高基數及宏觀經濟疲軟，第四季廣告收入仍可保持穩健增長，料按年升18%。該行將騰訊今年至2025年收入預測下調1至3%，但經調整的經營利潤預期上調1至3%，以反映長線利潤率增長。