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新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多

【明報專訊】臨近年底，新股市場熱度持續升溫，昨再有新股報捷。由藥明生物（2269）分拆獨立上市的藥明合聯（2268）昨公布公開招股結果，以20.6元定價，屬招股價19.9元至20.6元的上限，認購人數更高達3.07萬（見表），較今年「超購王」內地遊戲商中旭未來（9890）的1.78萬高，成為本年度新股市場最多認購申請的新股。

以超購倍數計，藥明合聯香港公開發售部分超購48.96倍，於今年以來的新股當中，其超購倍數亦僅次於9月底上市、超購103倍的中旭未來，高於香港數碼媒體股新傳企劃（1284）的43.2倍超購，成為超購排行第二的新股。

藥明合聯由於香港發售部分超額認購介乎15至50倍間，因此重新分配及回撥機制，於國際發售部分回撥約3568.9萬股至香港公開發售部分，令香港股份總數佔全球發售比例由一成增至三成，至於國際發售部分超購18.6倍。藥明合聯1手為500股，1手中籤率為13%，抽8手可穩獲1手，至於乙組（即認購額高於500萬元）獲955名大戶認購。

富途暗盤每手帳賺2400元

藥明合聯於今日正式掛牌，昨日港股收市後，在多個暗盤交易平台均做好。其中富途暗盤收報25.4元，較上市價高23.3%，成交額1.43億元，每手帳面賺2400元；耀才暗盤收報25.25元，較上市價高22.6%，成交額775萬元，每手帳面賺2325元；輝立暗盤則收報25.15元，較上市價高22.1%，成交額2.34億元，每手帳面賺2275元。

明報記者