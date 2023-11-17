新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多

以超購倍數計，藥明合聯香港公開發售部分超購48.96倍，於今年以來的新股當中，其超購倍數亦僅次於9月底上市、超購103倍的中旭未來，高於香港數碼媒體股新傳企劃（1284）的43.2倍超購，成為超購排行第二的新股。

藥明合聯由於香港發售部分超額認購介乎15至50倍間，因此重新分配及回撥機制，於國際發售部分回撥約3568.9萬股至香港公開發售部分，令香港股份總數佔全球發售比例由一成增至三成，至於國際發售部分超購18.6倍。藥明合聯1手為500股，1手中籤率為13%，抽8手可穩獲1手，至於乙組（即認購額高於500萬元）獲955名大戶認購。

富途暗盤每手帳賺2400元

藥明合聯於今日正式掛牌，昨日港股收市後，在多個暗盤交易平台均做好。其中富途暗盤收報25.4元，較上市價高23.3%，成交額1.43億元，每手帳面賺2400元；耀才暗盤收報25.25元，較上市價高22.6%，成交額775萬元，每手帳面賺2325元；輝立暗盤則收報25.15元，較上市價高22.1%，成交額2.34億元，每手帳面賺2275元。

明報記者