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恒指挫246點 績優騰訊京東逆市升

標籤：經濟

【明報專訊】中美元首會晤氣氛良好，港股卻出現反高潮，恒指昨高開見1個月高位後現獲利回吐，一度下挫逾300點，除了績優的騰訊（0700）及京東（9618）逆市向上，其他日前領漲科網股昨普遍回落，小米（1810）創52周高位後倒跌逾6%，成跌幅最大藍籌。恒指全日跌246點，失守萬八點，收報17,832點，但仍守10天及50天線的交匯處之上，10天線有望於今日升越50天線，出現「黃金交叉」（見圖）技術利好信號。大市成交略減至1151億元。

今或現「黃金交叉」利好信號

隔晚美股做好，反映中概股表現的金龍中國指數飈2.87%，但恒指高開95點已見全日高位，大市隨即向下，一度跌356點。北水錄得43.4億元淨流入，但以流入指數ETF為主，盈富（2800）及南方恒生科技（3033）共獲32.7億元北水淨入，季績勝預期兼獲券商上調目標價的騰訊卻錄得6.5億元北水淨走資。

除了騰訊，另一隻績優股京東昨開市更高開逾半成，雖然收市升幅收窄至2%，但已是全日升幅最大藍籌，其他科技股普遍跌，收市後公布業績的阿里（9988）跌2.2%，美團（3690）跌1.4%，小米（1810）創52周高位後倒跌6%。昨80隻藍籌有69隻下跌，重磅科技股以外，醫藥股及體育用品股沽壓亦重，石藥（1093）挫近6%、藥明生物（2269）跌5.8%，安踏（2020）、李寧（2331）亦分別跌近4%及逾5%。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，恒指於18,200至18,300點阻力大，周三成交大仍升不破，習拜會卻不見得有任何利好內地及香港經濟的好消息，投資者獲利出貨屬意料之內。但昨天跌市成交減，加上守住50天線，後市不致太淡，相信有利大市成交。

第一上海首席策略師葉尚志認為，雖然大市回調近250點，但仍守企於10天和50天線的交匯處17,600點水平以上，總體市場氣氛仍可，習拜會順利完成後，重磅藍籌股季績的公布相信會是接下來的關注點，他預期年底前的粉飾櫥窗活動仍可期待，估計恒指有望繼續朝19,000點進發，17,500至17,650點是目前的短期支持區。