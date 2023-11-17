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瑞銀：樓價倘再跌一成 負資產逼新高 政府有撤辣空間 稱專才辣稅「先免後徵」有力

【明報專訊】瑞銀預測港樓跌勢未止，負資產數目或逼歷史新高。瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉指出，該行預測2024年本港樓價再跌一成下，相信負資產數字續上升，因樓價已由高位跌17%至18%，若本港樓價再跌10%，樓價總跌幅將超25%，以往利用八成至九成上會的置業人士都將跌入負資產，故負資產宗數將持續上升，宗數更不排除逼近歷史高位。

明報記者 方楚茵

金管局早前公布今年第三季，負資產宗數已衝上逾1.1萬宗，為去年第四季以來高位，相對2003年6月高峰逾10.5萬宗相距甚遠（見圖）。

對於本港樓市是否應減辣等問題，梁展嘉認為，政府尚有撤辣的空間，近期針對專才在港置業印花稅的安排由「先徵後退」改為「先免後徵」，已屬有力招數；惟在樓價下跌預期下，相信專才們亦會以觀望為先。

倘美減息超預期 樓價或反彈

他指出，樓價取決於租金回報率與供樓息率的距離，故或需待美國減息、港樓跟跌，令租金回報率與供樓息率的差距收窄；再配合政策撤辣，才會重新吸引投資需求，重啟港樓投資屬性，令本港樓市有較佳的復蘇。不過，若美國減息超預期，不排除香港樓價可能反彈。

該行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻預期，明年港樓將「先苦後甜」，在美國減息前至少半年仍會有較大挑戰，測算明年港樓再跌10%是基於庫存較高，一手現貨加未來預售樓盤庫存需時4年去消化，屬歷史較高水平；而且在高息環境下，本港負債率較高的發展商或會更大讓利，減價促銷，力求加快資金回籠。

股票指數方面，該行香港策略師陳志立預期，2024年底恒指目標為20,600點，MSCI香港目標為9500點，意味2024年有13%至18%的潛在回報。他指目前國際投資者低配香港及中國內地市場，相信當明年下半年美息回落及美元轉弱，將重新驅動港股估值，資金亦將重新流入。以往每年錄約100億至200億港元的淨流出，亦將重新流入本港。

明上半年看好基建旅遊博彩股

不過，陳志立稱，明年上半年投資續傾向保守，看好基建股、旅遊相關股份如博彩股。至於受較高利率維持更長時間影響，對息口敏感的本港地產股及銀行股續較悲觀。但若下半年減息預期開始體現，則明年或重新評估本港地產股的配置。