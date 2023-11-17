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受累消化庫存 聯想中期少賺六成

【明報專訊】聯想集團（0992）公布截至9月底止中期業績，期內收入按年跌19.8%至273.1億美元；純利減少59.7%至4.26億美元。每股盈利3.57美仙，派中期息8港仙。集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，由於疫情間智能設備庫存積壓，行業消化相關庫存需時，故影響公司盈利表現。聯想昨午公布業績，其股價曾見9.62元，惟其後走勢疲弱，收報9.52元，跌2.66%，成交3.87億元。

楊元慶：淨利潤率倍增目標不變

按業務劃分，智能設備業務收入按年跌22.2%至217.75億美元（見表﹚，經營溢利減少28.4%至15億美元；基礎設施方案業務按年跌16.7%至39.16億美元，經營虧損1.14億美元，去年同期賺4731.3萬美元；方案服務業務收入按年則升14.3%至36.31億美元，經營溢利增加6.83%至7.45億美元。楊元慶表示，疫情期間曾推高個人電腦（PC）、手機等智能設備的銷量，但受礙於出貨速度以致渠道上積累一定庫存，而且行業用了約一年時間去庫化，令公司盈利受壓。不過他指現時公司已消化所有渠道庫存，並開始着手改善淨利率，重申淨利潤率倍增目標不變。

正評估美限制晶片出口風險

至於美國限制晶片出口至中國對集團業務影響，楊元慶表示，現時公司正與美國政府及相關涉事企業密切溝通，並評估相關風險。他續稱，公司擁有多元化業務和具彈性的供應鏈，相信可應對該情况並繼續支持客戶需求。該公司分別於中國、亞太、歐洲 、美洲等地區設有業務，當中佔收入最多的美洲按年跌17%至97.6億美元，中國減少25.2%至61.5億美元。

另一方面，聯想宣布楊致遠因為需要投放更多時間處理其他事務，已辭任公司獨立非執行董事的職務，昨日（16日）生效，並強調與聯想董事會並沒有意見分歧。