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HashKey：看好明年後虛擬貨幣進牛市

【明報專訊】虛擬貨幣近期回升，比特幣自年初的1.66萬美元，昨日升至3.77萬美元。本港持牌虛擬資產交易所HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，虛擬貨幣走勢以4年為一個周期，現在熊市尾聲至牛市開始階段，看好明年和後年虛擬貨幣進入牛市，相信比特幣和以太幣可以升穿2021年的高位，再創新高。

對於明年走勢，翁曉奇稱除了美國減息外，也應留意美國證交會是否批准比特幣和以太幣現貨ETF推出，帶動數以萬億計傳統資金入市，以太坊「坎昆升級」、比特幣減半等技術因素也有利其走勢。不過他提醒快速加息後導致流動性緊張，不排除出現因某一金融領域出現問題，令危機擴散至整個資產市場的風險。

業務方面，翁指出本月初推出手機應用程式後，交易量只有網頁版時的5倍，今年8月開業以來總交易量逾10億美元，全年目標為30億美元。他指交易量增長主要來自專業投資者，將推出活動提升其交投。另外，已向證監會申請向散戶提供4隻資產交易。

HashKey昨日公布，向本港虛擬保險公司OneDegree投保數字資產保險，基本保額為5000萬美元，可按HashKey的資產託管量調節，現階段最多可增至4億美元，保障覆蓋50%冷錢包及100%熱錢包，就黑客入侵或員工盜竊提供賠償。

向OneDegree投保數字資產保險

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，他們嚴選承保對象，雖然已接到數百間虛擬資產相關公司查詢數字資產保險，不過僅有25%通過核保，現時未有出現賠付。他預期今年第四季，數字資產可佔其保費收入三成。