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微軟CEO：可避開中國市場 基於美國對國家安全考慮

【明報專訊】美國部分商界領袖在亞太經合組織（APEC）峰會期間釋出發展中國市場的意願之際，微軟（美：MSFT）行政總裁納德拉（Satya Nadella）卻表示，基於美國對國家安全考慮，微軟即使避開中國市場也沒有問題。納德拉周三在西雅圖舉行的微軟Ignite大會向CNBC稱，微軟並不專注於中國本土市場，而是「專注於中國以外的全球市場」，並為在海外經營的中國企業提供服務。他說，許多在海外營運的中國跨境企業，也是其人工智能（AI）領域的重要客戶。微軟目前為理想汽車（2015）和小米（1810）等提供AI服務。

專注全球 仍為海外中企服務

納德拉表示，美國政府就貿易、競爭及國家安全制定特定政策，為企業在中國開展業務設定重要的限制，要求企業遵循，微軟顯然也要遵守美國政府的規定。納德拉稱，微軟大部分業務都在美國、歐洲及亞洲其他地區，「坦白說，我們不認為中國對我們來說是非常大的問題，除非供應鏈受阻」。微軟第三季銷售額有超過一半來自美國客戶，美國政府更是其重要顧客。雖然微軟的收入並不倚重中國，但該公司的Surface PC在中國製造。

美國政府近期在網絡服務及半導體等科技領域，對中國施加更多限制。今年10月，美國商務部再次宣布收緊對中國AI晶片的出口限制。相對於部分美國同業，微軟對中國市場的參與較為明顯。

微軟自1992年起在中國經營，其美國以外最大的研發中心也在中國營運，其Bing搜尋引擎早在2009年於中國推出。今年早前，Bing推出AI聊天機械人，一度成為中國市場的搜尋龍頭，之後才由百度重奪冠軍寶座。微軟廣告部門近期已跟百度建立合作關係。反觀微軟的對手Google搜尋引擎，以至Meta旗下的社交媒體軟件等，均並未在中國正式運作。面對激烈的市場競爭，亞馬遜早於2019年關閉在中國的電商業務。

不過微軟近期也在中國遭遇挑戰，例如微軟旗下的職場社交平台領英（LinkedIn），8月以競爭激烈為由，停止在中國營運。此外，中國政府據稱以國安理由，鼓勵政府機構以Linux系統取代微軟Windows。

首發布自家研發AI晶片

目前微軟加緊推動AI領域的發展，在Ignite大會首次發布自家研發的AI晶片「Azure Maia 100」及雲端運算處理器「Azure Cobalt 100」。自研晶片可在性能和價格方面取得優勢，避免過度依賴AI晶片龍頭Nvidia。 微軟將於明年初起以自家晶片支援旗下數據中心，作為Azure雲端服務的一部分。

Wedbush證券分析師Dan Ives表示，由於微軟在AI領域取得重大進展，將其股票目標價由400美元上調至425美元，維持其「跑贏大市」評級，並將其列入2024年首選股票名單。微軟股價周三升至373.13美元創新高。

（綜合報道）

[國際金融]