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外匯基金上季蝕55億 一年來首見紅

標籤：經濟

【明報專訊】金管局昨日公布外匯基金表現，第三季錄得投資虧損55億元，為2022年第三季以來再有季度虧損，今年首三季則累計仍有1099億元投資收益，數字尚未包括第三季長期增長組合的估值變動。近日美國通脹數加強市場對美國加息見頂的預期，提振股債價格，金管局總裁余偉文表示，至目前為止的第四季投資表現穩定，若現况可以維持，對全年表現展望正面，不過市場不明朗因素甚多，今年餘下個半月仍可發生不少變化。

今年第三季美國10年期國債孳息率由3.86厘趨升至4.7厘，拖累港股和美股下跌，外匯基金第三季香港股票和外地股票，分別虧損57億元和80億元，期內債券價格一同受壓，不過仍錄157億元收益，主要貨幣兌美元普遍轉弱，非港元資產的外匯估值下調75億元。

月初美國聯儲局連續兩次暫停加息，本周公布的美國通脹率（CPI）和生產者物價指數（PPI）升勢減速，帶動股價和債價回升。余偉文相信，首三季錄1109億元收益，可為全年收益提供不錯的緩衝。不過他亦指出，至明年上半年市場仍有很多不確定，近期市場以數據為本，對於某個單一數據如美國通脹、內地經濟表現等，可以有相當波動的反應，而且難以預測市場會對該數據作出正面還是負面的解讀。

提高防禦性應對不確定性

余偉文又指出，未來利率走勢尚未完全清楚，美國聯儲局是否已經完成加息、高利率維持多長時間仍有疑問，目前談及減息言之過早，加上地緣政治因素亦有不確定性，若中東衝突擴大影響會令金融市場和能源價格波動，影響及後通脹和利率走向。

面對不確定性，余偉文表示當局會繼續提高外匯基金的防禦性，包括縮短所持債券的年期，以降低長息上升對債價的影響，同時保持平穩利息收益。中長期而言，他們亦在推動資產多元化，逐步提高私募股權和地產資產，並提高非美元資產的佔比。