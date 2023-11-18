藥明合聯升36% 成交達16.7億

6377萬股成交 接近街貨量

藥明合聯是次全球發售約1.78億股，按上限價20.6元，以及假設超額配股權未獲行使計算，其基石投資者股數已佔其發售股份總數63.83%（約1.14億股），即其流通新股的「街貨」數量達6454.4萬股。藥明合聯首日成交股數6377萬股，單日計已接近炒一轉。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，近日新股市場熱度上升，相信與發行人定價較為合理有關，投資者認為投資予其股票較「抵」，令近日新股市場炒熱。他續指出，現時上市的新股較多基石投資者，增加投資者信心從而入市，「cornerstone（基石投資者）都少咗排㗎啦，有排都冇見（基石投資者）。」

德勤指港股基本面沒改變

歐振興稱，雖然香港發布《施政報告》以及減股票印花稅等利好措施，但香港股票市場基本面並沒有改變，加上聯儲局息口走勢不明確，現時新股市場仍因資金成本高及估值未如理想，令潛在發行人於現階段暫以觀望態度為主。歐續稱，以往有公司認為若留待明年再上市，要向港交所（0388）補充資料較繁複，因此爭取於上市窗口可行期間，趕於年底前上市，令第4季一向為新股市場較暢旺的時期。德勤於9月時下調全年港股新股集資額，由先前預測的1800億元調低至500億元。歐振興仍維持其全年集資額預測目標，因股票市場基本面並沒有改變。

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