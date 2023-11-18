moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

理想汽車藥明康德納入恒指 藍籌達82隻

【明報專訊】恒生指數有限公司昨公布季度檢討結果，理想汽車（2015）和藥明康德（2359）「染藍」，恒生指數未有剔除股份，令成分股數目由80隻增加至82隻，假設恒指於11月15日調整，理想汽車及藥明康德所佔比重分別為1.9%和0.3%，所有指數變動將於12月4日起生效。

理想汽車昨逆市升3.2%至157.1元，市值達3333.7億元，足以排名恒指第12大市值股份，比京東（9618）排名還高。由於該集團截至9月30日止已連續4個季度錄得盈利，恒指選股考慮財務狀况，或因而令該股成功入圍，理想「染藍」將可吸29億元追蹤指數基金入市，相當於理想汽車過去半年日均成交金額的3倍。藥明康德昨跌0.6%，報93.1元，市值約374.8億元。假設恒指於本月15日調整，工商業分類比重升1.56個百分點，至58.66%。阿里巴巴（9988）佔恒指比重將升至8%上限，美團（3690）和龍湖集團（0960）佔比也分別獲提升至5.84%和0.26%。

此外，恒生綜合指數成分股數目由517隻增加至519隻，加入Keep（3650）和途虎（9690），而恒生生科指數成分股剔除業聚醫療（6929）和智雲健康（9955），加入聯邦制藥（3933）和藥師幫（9885），成分股數目維持50隻。

小米佔科指比重由11%大降至8%

國指和科指成分股沒有變動，小米集團（1810）佔科指比重由11.14%大減3.14個百分點，至8%，估計換馬時將淨流出被動資金逾32億元。阿里巴巴和美團佔國指和科指比重均升至8%，而快手（1024）和京東佔科指比重也升至8%。