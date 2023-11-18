moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中國連續6個月沽美債 持倉14年低

標籤：美債

【明報專訊】美國財政部數據顯示，9月份外國投資者賣出美國國債的規模，較買入多17億美元，為2021年5月以來首次錄得淨流出。其中，中國持有美債規模在當月創下一年來最大跌幅，持有額為2009年中以來最低水平。

外資逾兩年來首淨流出

持有最多美債的日本，在9月份的持有規模減少285億美元，至近1.09萬億美元（見表），為3月後最低水平。美債規模僅次日本的中國同樣有所減持，由8054億美元減少273億美元，至7781億美元，連續第六個月下降。

在大債主減持的背景下，9月份外國投資者持有美債的規模由7.71萬億美元減少至7.61萬億美元，打破先前連續3個月上升的走勢。現時，美國10年期國債孳息率由高位4.9厘回落至4.4厘。

據彭博引述道明證券駐新加坡利率策略師Prashant Newnaha表示，在通脹放緩、高收益率和央行基本結束加息的前景下，將促使投資者現在重返固定收益領域。他續指出，對大部分投資者而言，9月份的美債並不屬於考慮對象，因當時市場正消化美債發行量激增的問題，同時在增長強勁的經濟數據中，反映保持更高利率的需要。美國財政部至上月底公布，截至12月底的季度淨借款預計7760億美元，雖然是歷來同期最多，但較7月底預測的8520億美元少。