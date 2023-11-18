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證監54億向太古購港島東中心12層

【明報專訊】證監會淡市下入市，終如願購置永久辦公室。自1989年以來已四度遷址的證監會公布，已與太古地產（1972）簽署買賣協議，斥54億元購置鰂魚涌港島東中心12個樓層（42至54樓，但不包括49樓），作為其永久辦事處，有關交易將在5年內完成。

租戶變業主 作永久辦事處

據悉，有關項目總樓面約為29.6萬平方呎，平均呎價約1.82萬元。而證監會對其現時佔用9個樓層的購置將由2023年12月生效，而額外3個樓層的購置將於2028年或之前完成。目前證監會正租用港島東中心45至48樓及50至54樓。

以往證監會每年年報均會披露其儲備餘額，直至2016至2017年年報才提及儲備當中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。其後儲備一直滾存，及至2023年3月底總儲備升至79億元，而預留作可能購置辦公室物業之用的額度則維持34億元水平。

不過今次證監會斥54億元大手入市，卻不會用盡其預留的34億元儲備，僅會撥資27億元，餘額則以外部借貸支付。

證監會行政總裁梁鳳儀指出，證監會透過是次購置，既可投資於自置資產，亦無需再支付租金，長遠而言能夠節省成本。證監會由現有辦公室的租戶成為業主後，將可免卻遷址的不便及對營運的干擾，並符合其注重環保的最佳作業方式。