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美團據報研購foodpanda東南亞業務

【明報專訊】外賣速遞平台業務foodpanda母公司Delivery Hero早前確認出售部分foodpanda亞洲業務後，昨據彭博引述知情人士指，內地外賣平台、科企巨頭美團（3690）正在探討收購Delivery Hero SE旗下東南亞業務的可能性，以期實現走出國內市場，實現多元化發展。

冀衝出內地 多元化發展

知情人士表示，美團與Delivery Hero就收購foodpanda的東南亞業務進行了談判。目前尚不確定談判是否意味着會達成交易，而且其他競購方也有可能會出現。美團代表沒有回覆置評請求，Delivery Hero的發言人不予置評。

Delivery Hero在今年9月時曾表示，正商談出售其在東南亞的部分業務，並正就剝離新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸和老撾的foodpanda品牌進行談判，惟不包括本港及台灣foodpanda品牌。

早前已有報道指，新加坡叫車平台Grab（美：GRAB）擬以超過10億歐元（約83億港元）購入foodpanda股權。

早前已傳出與新加坡叫車及外賣平台Grab洽商出售其部分亞洲業務，今次加入中資科企巨頭美團競爭，消息一出即刺激Delivery Hero股價上漲3.8%，報33.44歐元。今次美團加入競購foodpanda，藉此攻東南亞並挑戰Grab的龍頭地位。

而美團近年的足跡亦已從中國內地，開展至本港，今年5月份在香港推出新的外賣品牌「KeeTa」，被形容為攻東南亞市場的試金石。而美團在內地亦推多元化業務，業務覆蓋外賣、打車、跑腿、團購等，業務覆蓋中國2800多個縣市。

美團截至6月底的第二季亦轉賺47億元人民幣，按年增逾33%，勝市場預期。