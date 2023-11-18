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油價累挫兩成 陷技術熊市 美庫存升 紐約期油罕有單日跌5%

【明報專訊】原油供應穩定，美國原油庫存回升至3個月最高水平，抵消了油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯與俄羅斯自願額外減少供應的努力。紐約期油價格周四挫近5%，跌穿每桶73美元，較9月高位挫逾兩成，陷入技術性熊市。紐約期油昨午夜前由低位回升約1%，反彈至每桶73美元水平。布蘭特期油價格周四跌4.6%，跌至每桶77.42美元，與紐約期油雙雙回落至7月初的價格水平，昨午夜前回升逾1%至78美元左右。但預期國際油價本周仍將連續第4周下跌，勢將創5月以來最長的跌浪。市場人士指出，油價在周三至周四大幅下滑，是受到美國原油庫存大增的消息觸發，而自動交易演算法可能令其跌勢加劇。

迹象顯示，美國經濟逐漸降溫，市場預期利率較快下調。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚維持在4.8厘水平。美國10年期國債孳息率曾跌穿4.4厘。美股3大指數早段輕微下滑。

自動化交易程序料加劇跌勢

美國原油庫存數據在周三公布後，油價顯著走弱，但在周四一天內跌約5%卻相對少見，相信是由於自動化交易程序擴大其跌勢。道明證券資深大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）稱，一些拋售程式可能擴大了油價跌幅，並形成惡性循環。由演算法驅動的交易，在布油跌破每桶80美元後會自動沽貨。這種趨勢追蹤交易，可加劇因庫存增加及關鍵技術支持位失守而推動的跌勢。加利指出，面對沉重的沽壓，一般商品交易顧問也可能在周四交易日結束前清算大部分長倉，為油市帶來痛苦。

美國原油庫存上周增加360萬桶，增幅較分析師預期高出1倍，庫存連續第4周擴大，達到8月以來最高水平，令市場對美國的季節性需求感到擔憂。本周公布的美國持續申領失業救濟人數升至近兩年最高水平，也預示美國經濟開始降溫，令原油需求放緩。

交易商IG Group指出，市場此前仍為美國經濟有望軟着陸而感到興奮，現在又憂慮衰退，油價周四進入熊市區域，清楚表明市場對風險的看法。

中國煉油廠削加工量 需求或趨緩

美國需求轉弱之際，全球最大原油進口國中國的數據亦顯示，煉油廠削減了10月的每日加工量，反映中國原油需求可能趨緩。

原油需求前景轉弱，惟供應增長卻超出預期。國際能源署（IEA）本周早前指出，美國和巴西的原油產量升幅較預期大，令全球石油供應超出預期，預示全球油市不會像原先預期般緊張。此外，以色列與哈馬斯戰爭的風險溢價蒸發，也為油價帶來下行壓力。市場原先憂慮衝突持續會擾亂石油供應，但這情况迄今並未發生。

紐約期油的即月合約價格，已低於次月（second-month）合約價格，出現期貨溢價（contango），是7月以來首次，當時沙特宣布自願額外減產。此前的現貨溢價狀態，反映現貨市場緊張，促使市場以高價確保供應。在商品市場，期貨溢價往往預示市場正面臨下行壓力。

油價受壓，可能為油組與盟友（OPEC+）在11月26日產量政策會議帶來壓力。高盛的報告指油價近期的沽壓，是受非油組國家的供應超出預期所推動，相信油組會確保原油供應適當短缺，並利用其定價能力，使布油價格明年保持在每桶介乎80至100美元之間。

（綜合報道）

[國際金融]