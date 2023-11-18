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巴郡增發日圓債 估計加碼買日股

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）今年以來第2次發售日圓計價的企業債券。愈來愈多市場人士揣測他可能會加大對日本股市的投資。

巴郡今次發行了價值1220億日圓（約63.6億港元）的5種期限債券，年期由3年至35年不等，其3年期債券的定價，較掉期溢價59個基點，而上次4月發售時的溢價為75個基點。當時植田和男獲任命為日本央行行長，而歐美銀行業受困，令市况波動。

票息較4月發債時上升

與4月發行的企業債券相比，巴郡今次發債的票面利率有所上升，但升幅低於用於計算溢價的掉期利率，使利差收窄。

多數分析師預期，日本央行將會在明年4月前改變超級寬鬆政策。不過，日本央行行長植田和男昨日重申，暫無法確定可持續實現2%的通脹目標，將繼續耐心維持寬鬆政策，支持經濟。

Asset Management One基金經理Haruyasu Kato稱，儘管市場預期未來利率上升，巴郡以近1厘票息發售的3年期債券仍具吸引力。巴郡是日圓債券最大的海外發行者之一，過去40宗債券交易，有32宗以日圓計價，且熱中投資日本股市。巴菲特6月時披露，巴郡增持了日本主要商事的股票，提振了市場對日本股市的信心，推動日本股市升至33年高位。

大和證券分析師估計，巴菲特可能會以日本銀行業、保險業及汽車業作為新一輪投資目標。

（綜合報道）

[國際金融]