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OpenAI突炒CEO 指溝通不坦誠 另一創辦人辭董事長 外電：商業化等存分歧

標籤：經濟

【明報專訊】今年以來人工智能（AI）成為市場熱話，首先掀起熱潮的AI聊天機械人ChatGPT母公司OpenAI上周五突現人事變動，創辦人Sam Altman被解除行政總裁職務，公司指他與董事會溝通時一直沒有保持坦誠，無信心由他領導OpenAI發展；另一創辦人Greg Brockman於社交平台X宣布辭任董事長職務。外電引述消息指出，雙方意見分歧主要在於與AI安全、技術發展速度、商業化等問題。

明報記者 蕭嘉聰

OpenAI最大投資者微軟（美：MSFT）上周五股價曾跌逾2%，收市報369.85美元，跌1.68%；受惠AI業務的Nvidia（美：NVDA）股價亦偏軟，收市跌0.37%至492.98美元。微軟早於2019年向OpenAI投資10億美元，OpenAI於去年11月底推出ChatGPT後一炮而紅，微軟先後將ChatGPT整合至雲端人工智能模型、搜索引擎和生產力軟件（見表），再投入數十億美元以擴大雙方合作伙伴關係，帶動微軟股價今年大漲五成。

首席技術官任臨時CEO

OpenAI首席技術官Mira Murati即日起擔任臨時行政總裁一職，公司表示，Murati已在OpenAI領導團隊任職5年，在OpenAI演變為全球AI領導者的過程中發揮關鍵作用，過去已領導公司的研究、產品和安全職能部門，相信是該職位的獨特人選。微軟發聲明表示，與OpenAI已簽訂長期合作協議，將堅定支持雙方的合作伙伴關係、Mira及其團隊。

彭博社引述消息稱，OpenAI解僱Sam Altman源自他與董事會之間存在廣泛分歧，尤其是另一創辦人兼公司首席科學家Ilya Sutskever，更指微軟亦是在公告前幾分鐘才得知罷免決定。Sam Altman一直尋求由中東主權財富基金籌集數百億美元，成立AI晶片初創等，相關初創與OpenAI的治理模式並不相同。

事件正在科技圈發酵，外電報道已有3名OpenAI高級研究人員已遞交辭職信，包括公司研究主管、AI潛在風險評估團隊負責人及一名資深研究人員。

分析：開發或更配合微軟業務

重要合作伙伴領軍人物離職，市場認為或削微軟在AI的領先優勢。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，即使其他科技公司投入大量資金發展，亦僅有OpenAI和由亞馬遜（美：AMZN）、Alphabet（美：GOOGL）支持的Anthropic產品成功，認為短期內事件對股價有負面反應，但暫未見會對微軟有即時影響。反而兩名具影響力創辦人離開後，微軟或可更主導OpenAI的開發，發展更配合他們業務的需要。