鄭家純：盡量分拆業務 仍觀察接班人選

倘沒適合家族成員 可向外招聘

鄭家純表示，若然沒有合適人選，其實未必一定去找接班人，因為他們公司的生意範疇比較廣闊，需要很多人才負責去管理，是可以尋找適合的家族成員負責個別的生意，如果沒有適合家族成員，則可以向外招聘，去留交由股東會來決定，「起碼不會因為執行人或接班人做得不好，或他的德行不好而影響到下一代。」

對於家族理念和文化傳承，鄭家純期望家族成員要團結一致、和諧相處，最重要是用心去做家族生意，以家族為先。他認為「富不過三代」一說，是因為找一位德行不好的接班人，只照顧自己一房的人，或只照顧自己利益，難以將生意傳承，「若沒有接班人，而由股東會來決定，你便沒有這個煩惱。」

認為外間稱父「重出江湖」屬無稽之談

訪問中鄭家純憶述自小跟隨其父鄭裕彤學習做生意，跟父親在茶樓與世叔伯打交道。1989年鄭裕彤首次宣布退休，鄭家純出任集團董事總經理，時至1991年鄭裕彤重掌公司，市場認為是因為鄭家純大舉收購令集團負債率上升，使其父重新出山。不過，鄭家純說，1989年只是職銜轉變，營商和公司管理形式完全沒有改變，認為「重出江湖」是外間的無稽之談，「父親從未退出江湖，何來重出江湖呢」。

鄭家純表示，其實由1980年代至2010年，他與鄭裕彤一同管理公司，並由父親作最後決定，至2010年起因年齡問題較少處理業務，最後到2012年中風為止。2017年鄭家純亦曾中風入院，他指現在亦有上班，在家中召開會議、接見同事或簽署文件，主要的決策權由他來負責。