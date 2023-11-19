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美息見頂預期升溫 美股三大指數連升3周

標籤：經濟

【明報專訊】美國上周公布的10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）繼續降溫，增加市場對明年減息幅度的預期，推動上周美股向好。標指上周五上升0.1%，收報4514點，納指亦升0.1%報14,125點，全周累升逾2%，連續上升第三周。不過市場人士認為，經濟數據較預期疲弱，投資者應在美股急升後減磅以降低風險。

上周五道指微升1點至34,947點，全周上升1.9%。中小企現金流和資產負債表較弱，受利息開支上升影響較大，債息回落對中小企股價提振力度更大，羅素2000指數上周五升1.35%，報1797點，全周急升5.42%，不過指數自年初起計升2.07%，低於標指的17.57%。

個股方面，服飾公司Gap（美：GPS）季度業績好過預期，帶動股價急升三成。Expedia（美：EXPE）獲投資顧問機構Evercore提升評級，由「與市場一致」升為「跑贏」，股價上升5%。紐約期油周五反彈4.09%至每桶76.08美元，標普能源股指數回升2.12%，全周反彈0.88%。

分析：美股急升後 應減磅降風險

標指在3周內，自10月底的低位反彈9.63%，美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，宏觀經濟不利因素增長，股市技術性風險也在上升，認為美股「史詩式上升」後，投資者應減持以降低風險。

近期投資者看好美聯儲局加息周期已經見頂，不過，CIBC私人財富管理美國首席投資總監David Donabedian認為，投資者過早地反映美聯儲局開始減息，雖然他認為會在明年發生，但實際時間仍不能肯定。