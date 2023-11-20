中汽協：內地車企攻歐過程仍漫長

據中汽協公布的統計數據顯示，今年首10個月新能源汽車出口按年增長近一倍至99.5萬輛。付炳鋒認為，中國電動車發展迅速，在產品外形、質量和功能不斷提升，均有助提升用戶體驗，因此「中國電動車受國際市場接受是很自然的事情」。他續指出，中國電動車目前向歐盟出口最多，其中主要透過比利時、西班牙等歐洲口岸國家，再分銷到其他歐洲地區。

新能源汽車市場競爭力劇烈，付炳鋒認為，「誰勝誰負這事，最後還是通過市場競爭來體現。」不過，他認為在中國車企進入歐洲市場仍是漫長過程，其中一個原因是歐盟對中國車企展開反補貼調查。至於電動車的價格戰，他認為，企業降價是根據自己經營的狀態和市場策略而決定，故降價行為不是普遍的行為企業，強調行業仍是以滿足消費者需求的方法來擴大市場。

付炳鋒表示，中國電動車市場自2021年開始進入爆發性成長，預期今年銷售超過900萬輛，並未來數年中國電動車也將維持兩成左右的增速。另一方面，他指目前在中國的純電動車相對於燃油車面對長途旅行的充電所需時間較長、冬季電動車續航里程下降等挑戰。不過，他認為，隨電池技術的進步、快充技術的發展等，相信可逐步得到解決，例如混合動力在寒冷地區為較好選擇。

下月港辦展覽 看中海外網絡

早前國際汽車展（香港）管理公司（IMSML）公布，將於今年12月14日至17日舉行「香港國際汽車博覽」，並將聯合中汽協和中華文化學院（CCI）共同主辦。是次活動為中汽協在內地以外主辦的首個展覽。付炳鋒指出，原因是看中香港的金融體系和廣泛海外網絡，冀金融機構能夠關注國產電動車，為他們提供融資、貿易信貸等金融的支持。

除了金融機構的支持外，他亦指，「通過車展和當地的各界建立聯繫，聽取意見，然後讓我們的車企知道如何更好服務香港電動汽車的發展」。

明報記者

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