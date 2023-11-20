新加坡銀行：擬港建家族辦公室客戶倍增

稱港擁人才 政策鼓勵發展

新加坡銀行主要客戶來源為大中華區的超高淨值客戶，即來自內地、香港及台灣的資產超過500萬美元的客戶群體。李凱琳稱，其中，香港與新加坡作為亞洲橋樑中心大受客戶歡迎。許多客戶會選擇在新加坡與香港兩地同時建立家族辦公室以方便資產佈局，因為香港可方便連接內地，而新加坡則可連接東南亞三國，兩者相輔相成。

李凱琳補充說，香港在建立家族辦公室方面也具有自己獨特的優勢。首先，香港人才濟濟，擁有豐富的銀行業、律師業，以及審計業等專業人才協助成立家族辦公室。其次，政府的各種鼓勵政策也吸引了更多客戶來港建立家族辦公室。此外，在目前高息環境下，客戶更加注重現金流及風險分散，在港成立家族辦公室可以提升客戶的流動資金及提供優質資產作投資選項，例如香港擁有良好的上市集資環境及豐富的初創企業資源，客戶可通過投資初創企業以增加優質資產及股權。

欲伙財富傳承學院培養人才

除了香港先天的優勢外，人才的培養與吸引也對銀行業至關重要。李凱琳表示，新加坡銀行除了吸引人才外，更注重人才的培養。目前公司設立了18個月的畢業生培訓計劃，以期望能內部培養人才。對於前幾日正式成立的香港財富傳承學院，李凱琳表示會考慮與學院合作培養家族辦公室人才。此外，新加坡銀行計劃繼續擴張，希望2025年能在全球擁有500個客戶關係經理。目前，新加坡銀行在港中後台員工合共有300名。

李凱琳出席了上周五（11月17日）舉辦的「大灣區傑出女企業家獎」活動，新加坡銀行為活動的主要贊助商。