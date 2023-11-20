港大鄒廣榮：內地人湧港工作升學 利好樓市

特首李家超上月發表《施政報告》，宣布下學年起，政府資助的專上院校，取錄非本地學生的限額，將提升1倍至40%；另外，勞工及福利局長孫玉菡在上周書面回覆立法會議員提問，透露去年底推出的「高才通計劃」，截至今年10月底共接獲約5.5萬宗申請，其中A類、即申請前一年年薪達250萬元或以上人士的申請佔15,149宗，當中9782宗獲批。港大鄒廣榮在專訪中指出，大量內地人口近年藉着讀大學或「高才通計劃」等方式來港，成為樓市的生力軍，是目前唯一確定可以有利樓價的因素，他從本身日常工作所接觸到的大學實况說起。

大學爭辦碩士課程 吸大量內地生

鄒廣榮表示：「八間資助大學取錄非本地生限額將由兩成增至四成，這只是學士學位，碩士或以上的學位早已沒有限制，過去幾年我們亦發覺很多院校不停地開設碩士學位去收內地學生，帶來的住屋需求也很大，原因是所有大學基本上不會安排宿舍予內地碩士學生，他們一定要在香港租地方住。雖然內地學生來港讀碩士，大部分讀1年，小部分讀兩年，但他們是往往源源不絕地來的，而且畢業後部分學生亦可能留在香港生活及工作，帶來長遠的住屋需求。」

事實上，差餉物業估價署最新數據顯示，9月私宅租金指數報186.3點，屬2019年12月以來高位（見圖），除按月升0.65%外，更屬連升8個月累升7.32%，打破2018年2月至10月累升5.56%的紀錄。鄒廣榮說：「經不同渠道來香港的內地人士，是利好樓價的重要因素，亦是我唯一睇到的利好因素。」

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