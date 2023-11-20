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私人飛機龍頭 西銳收入增長佳

【明報專訊】以產銷小型私人飛機為主的西銳飛機上周已通過上市聆訊，意味公司可隨時在本港股市道路上起飛。作為全球私人飛機龍頭企業，即使去年面對疫情影響，收入仍保持兩成以上增長，或者對富豪來說，天氣不似預期，但要走，總要飛？

撰文 旻晞

當談及經濟衰退，沒有任何人不受影響，不過有數得計，一名百億富豪即使身家縮水五成，仍然是富豪，這或者解釋了全球私人飛機市場近年仍能保持穩定增長的原因。根據通用航空製造商協會及弗若斯特沙利文分析，全球通用航空飛機於2018年至2022年期間，交付量保持複合年均增長率為3.6%，甚至預計2023年至2027年複合年均增長率將進一步加快至5.3%。預期增長主要受幾方面因素推動，一是全球經濟從疫情中復蘇，高淨值人士財富增長勢頭強勁，預計將帶動通用航空飛機作為奢侈消費選擇的需求增加。

通用航空飛機，指包括私人航空和專業航空，而私人航空是指固定翼通用航空飛機的非商業運行，包括自駕和飛行指導等活動。按交付量計，私人航空市場佔通用市場的75%。就以西銳航空為例，2019至2022年，每年的飛機交付量增長較穩定，期間CAGR為19%。2022年，公司交付了629架，數量同比增22%，跑贏大市，即包括我們較為熟知的商業專業航空飛機，如波音及空巴。要強調是，以上增長數據及預測以交付量為基礎，若按交付量價值便是另一個故事，一架空巴A350牌價，便幾乎是一架小型私人飛機的500倍以上。

目前，西銳飛機正如其名，以產銷私人飛機作為主要收入，往績期間，私人飛機產銷收入佔集團總收入保持於八成以上。其他收入方面包括服務，如銷售零部件及維護、二手飛機買賣等。按去年交付量計，西銳於全球私人航空市場的市佔率為29.6%，目前其產出飛機於60多個國家獲得認證及驗證。公司自1984年於美國威斯康星州成立以來，已交付逾9000架SR2X系列飛機及逾450架願景噴氣機。

大客集中度較低 毛利率穩定

目前西銳有生產單引擎活塞及噴氣飛機，其「王牌」SR2X系列是螺旋漿飛機，其價格介乎每架最便宜58萬美元（SR20）至最貴的143萬美元不等，當中中檔價位的SR22，自2001年2月推出以來已交付4408架，是公司暫時銷出最多的機種，飛機可載5人，最大飛行距離（55%功率）1169海里。至於集團暫時唯一生產的噴氣機型願景，每架售價介乎298萬至345萬美元，最大載客量7人，最大飛行距離1275海里，大約足夠你往返香港台北。

目前，全球私人飛機市場的參與者，大廠商包括西銳飛機、Cessna Aircraft、Diamond，各家公司按去年交付量計，市佔率依次為29.6%、16.2%及11.3%；若按去年收入計，3家公司市佔率則分別為23.8%、17.8%及5.7%，可見首3大公司於市場的領先地位較穩固，事關按交付量及收入市佔率3者分別已合佔57.1%及47.3%的市場佔有率。尤其西銳的龍頭地位較穩固，造就其議價能力較強、何况其五大客戶合計銷售佔比為8.3%，大客戶集中度較低，也令其往績期間毛利率保持穩定，大體維持於31%至35%水平，波幅較小，故其業績便較看重收入的增長，以及行政及市場推廣成本方面的控制。

新增訂單放緩 行政開支比例升

先看收入，一如上述，西銳往績期間，如2021年及2022年都保持逾兩成以上的增長，今年首5個月收入更按年增長32%；不過從另一數據看亦有值得留意地方。由於飛機銷售不是「賣菜」這麼簡單，你要買飛機，由落訂至交付一刻往往動輒年半至兩年時間，而當有客戶想訂購飛機時，西銳會要求客戶先支付一筆不可退還的訂金，當飛機交收之時，再收取餘款並把全數交易金額（連同按金）確認為收入。故從客戶按金數額或多或少可推斷往後期間西銳的收入情况。而按西銳於2020年底、2021年底及去年底的客戶按金分別是8386萬美元、1.45億美元及1.65億美元，再至今年5月底的1.8億美元，由此推斷，2021年西銳新增訂單大幅上升，因當年年底其客戶按金按年大增73%；不過去年末，增幅卻放緩至13.7%，再至今年5月底較去年底增幅再放緩至9.5%，假設下半年相關客戶按金增長未見加速上升，或可判斷明後兩年西銳的收入增長或見放緩。

另一值得關注是其行政開支，按今年首5個月其行政開支佔總收入為14.85%，較去年全年的11.46%高出3.39百分點，拖累其純利率由去年的9.84%回落至今年首5個月的5.06%。

在美成立 央企中航工業做大股東

西銳作為一家成立於美國的公司，目前大股東卻是大型央企中國航空工業集團（AVIC），持股70%。2011年6月，AVIC旗下子公司中航通飛，以約2.1億美元全資收購西銳。AVIC為內地航空製造工業的「老大哥」，幾乎包攬內地航空工業的各環節，旗下擁有25家上市公司，包括較為港人熟悉的中航科工（2357），若西銳最終成功上市，便成為AVIC旗下第26家上市公司。家族成員公司之間各有銷售關係，於供應鏈上互為照應，也可說是確保了西銳的穩定之路。

除AVIC，西銳第二、三大股東分別是廣東粵財及廣東恒建，均為廣東國資委旗下公司，可見西銳的國企背景相當濃厚。

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