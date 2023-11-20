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和田便當進軍日本 先攻大阪將拓東京 料下季末前放置逾30台售賣機

標籤：經濟

【明報專訊】本地初創公司和田便當進軍日本市場，將「熱鏈便當機器人技術」引入日本。和田便當創始人陳隽（Jason）表示，公司進軍日本的第一站於11月17日在日本大阪的寫字樓區開業，把具有八項專利認證的和田自製「熱食便當售賣機」放入當地連鎖便當店「便當物語」店內，預計最遲於明年第一季末前，可於日本大阪及東京投放超過30台「熱食便當售賣機」。

明報記者 田越

和田便當於2019年成立，借助「熱鏈便當機器人技術」，能令便當可保持在攝氏60度進行銷售，消費者只需17秒便可購買一個熱騰騰的便當。從2019年11月至今，和田便當已累計售出超過70萬份便當，從剛開始的日售50份便當，到現在的日售超過2000份便當。

熱食成賣點 亦伙拍原田產業

Jason表示，和田進軍日本是所有投資人一致同意的方案。因為日本餐飲市場目前的痛點是老齡化及少子化導致的人工成本高，和田便當的「熱食便當售賣機」可以幫助餐廳減低營運成本。同時，雖然便當市場於日本已經相當成熟，但通常只有常溫或冷凍便當售賣，和田便當的「熱鏈便當機器人技術」彌補了這一技術空缺。

日本生活節奏之快與香港不遑多讓，曾於當地求學工作的Jason，對於日本打工仔要在「電光石火」的午餐時間內吃到一餐熱飯之難處可謂有深切體會，因此對於把熱鏈技術引入日本市場表示有信心。Jason稱，和田便當將主要在日本大阪及東京擴展業務，集中擴展品牌效應。

公司已收支平衡 獲數碼港支援

和田便當亦與日本的原田產業達成合作，將在原田的協助下與日本當地提供外賣的餐廳及食品製作工場合作。目前，和田已通過原田與日本鐵路公司合作，會盡快將「熱食便當售賣機」設置於8個日本車站內。

Jason表示目前和田便當在營運方面已取得收支平衡。投資者方面，和田便當現已獲得4億日圓（約2000萬港元）的投資，投資者包括數碼港、New Vision、Gravity及EthAum等。其中，和田便當是數碼港培育計劃的畢業生。

該計劃培育的初創企業可於24個月培育期內，獲發最高50萬港元的財務資助，並獲得數碼港全方位的創業支援。現時和田便當亦有於數碼港設分店；數碼港更透過「數碼港投資創業基金」投資於和田便當，推動公司業務發展。