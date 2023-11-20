建築碩士棄本行 轉投產品設計

【明報專訊】家健科技有限公司共有4名共同創辦人，除了楊灦之外，其餘3人分別是機械工程師、電機工程師和藥劑師；全公司約有10人，包括3名負責軟件或電子硬件開發的印度籍人士。行政總裁楊灦表示，他讀大學時主修建築，2018年取得學士學位，2022年取得碩士學位，卻未有投身該行業及考取註冊建築師資格，因為他覺得建築師在香港可發揮空間非常有限，不少地產發展商在委託建築師設計樓盤時，早已定下基本設計。不過，他覺得修讀建築學到的設計技巧，也可應用在產品設計方面，甚至可使用相同的設計軟件。
Kindo本地零售價定於約6000元，比他們最初的估計高了一截，部分原因是開發時間和成本超出預期。據楊灦稱，Kindo累積研發投資約數百萬元。除了機價，用戶若使用其配套手機App，亦涉及雲端開支，需要另收行收費，暫定月費300元（隨機會附送最初6個月使用權）。
至於銷售模式和渠道，該公司希望B2C和B2B2C雙管齊下。
B2C方面，除在自家網站發售外，該公司已和一個分銷商簽約，希望透過後者在連鎖店上架。正式發售前，也可能會先在Kickstarter眾籌，以及在YouTube上載宣傳短片。
B2B2C方面，計劃透過NGO或私營機構的上門家護服務，向有需要的家庭推介。這亦有助護理人員減輕負擔，以及遙距監察長者或長期病患者的服藥情况。