鄺翠玲：儲蓄保險可分拆戶口 達成不同目標

其實吳女士對資金運用也有些其他想法：

1）暫時來說，這每年5%派息對吳女士是錦上添花，她最大目標是以簡便易行方法抗通脹，「長攞長有」；

2）吳女士有一名33歲、已結婚及置業的兒子，計劃3年後才考慮生育，甚至乎是繼續維持丁克狀况（DINK - Double Income No Kid）。吳女士希望若有孫兒女，也留點資金給他們作日後升讀大學或置業用途，屈指一算，這筆資金最快也要她85歲後才真正需要使用，現時應怎部署好呢？

3）吳女士也希望趁自己仍有能力，助養貧困兒童，她希望每年可捐助1萬元。

筆者在這裏以上期的建議方案作為基礎，加入方案的戶口分拆、備用戶口持有人等功能，以達成吳女士以上的心願。第一項要求「簡便易行抗通脹」基本上已達成，在上期文章已分享了，在此不贅。第二、三項可利用這個計劃內的「戶口分拆」及「設定備用戶口持有人及受保人」這兩個功能。我們先看看第三項怎處理。

戶口分拆功能是將戶口一分為二，子戶口和原戶口可獨立運作，安排各自的提款模式，甚至是設定不同的受保人，兩個戶口的價值亦毋須對分。

吳女士可把戶口的20%分拆至一個子戶口，作為慈善捐款的特定戶口，原戶口佔80%。若吳女士維持每年派息5%的話，按比例原戶口每年可提款4萬元，繼續作為辦年貨的用途；假設子戶口同一樣處理，每年提款1萬元，作為慈善捐款。

吳女士更可將兒子設定為子戶口的「備用受保人」，並交帶他在她身故後繼續捐款（兒子自動替代成為新的受保人，而毋須進行遺產承辦等工序），遺愛人間。

至於原戶口，吳女士可定位為自己的生活費戶口。如果她希望在她有生之年，可用盡戶口價值的話，可增加每年派息率。由於太多未知之數在內，筆者難以預計吳女士應選哪個派息率，她亦可以慢慢增加派息率（如隨通脹增加）。

為什麼第二項不先說呢？因為第三項是吳女士的個人意願，她決定了便可以安排，但第二項是取決於兒子的決定，含更多的不確定性。

我們假設5年後孫兒出生了，當他18歲時，吳女士已經是85歲，可安排一筆錢給他作升學使用。由於戶口已運作了23年，就算分拆了子戶口、在每年提取5%這些安排後，在85歲時原戶口（不計算用作慈善捐款的子戶口）的價值仍有117萬元。吳女士可按當時實際情况，直接提款30萬元給孫兒自行安排，又或者再分拆一個子戶口給他，讓他日後自己決定再安排。原戶口仍可帶來每年5%的派息，直至100歲。

不需要一早便分拆戶口給孫兒嗎？是不需要的，因為無論分拆與否，戶口的增長也是一樣，分拆後轉了受保人甚至戶口持有人，反而減低了吳女士運用資金的靈活度，說實在話，時間太早也未知孫兒的品性，若時機不合適，給他一筆錢，隨時是「愛你變成害你」！

由於在第6年開始才可以分拆戶口，首5年時間內，吳女士可在本身積蓄中先行安排每年慈善捐款。

美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]