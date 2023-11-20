袁國守：北上概念股吼潤地

深圳變化，滄海桑田，筆者九十年代中首次踏足，當時感覺喧嘩、混亂。千禧年後，深圳逐漸蛻變，不再一味平價作招徠，中高檔娛樂場所、餐廳和商場湧現，尤其是2004年底深圳地鐵開通後，整個城市格調較往昔體面。

芸芸商場中，Coco Park福田店筆者「感情」較深，原因是該商場早於2006年9月開幕，當年在深圳鮮有同類大型商場，商舖和餐廳的定位都是中高檔為主，一碟標榜正宗意式意粉售約100元人民幣。重複：那年是2006年。

具央企背景 實力秤高一線

過去大半年，筆者多次前往內地，去得最多自然是鄰近香港的深圳，相比疫情前，感覺再一次「升呢」，地鐵路線、商場及餐廳比以往更多。早前因工作關係，一天內走訪了多個深圳商場，發現近年開幕的商場大打「差異化」牌，即有別於傳統只滿足消費購物，而是以新消費體驗作賣點，例如深業上城，廣受港人歡迎，無他，文華東方酒店、無印良品酒店及法國老彿爺都在該處落戶。

深圳的魅力和「後發優勢」已有許多人提及，但以投資角度分析，有哪些個股受惠北上風潮則好像較少談論。一輪搜尋後，發現原來可選擇的不多，一來整個深圳零售業難單靠北上港人撐起，二來許多商場發展商並無在本港上市。

若揀「近磅」的，華潤置地（1109）及華潤萬象生活（1209）不妨考慮，因相比民企內房，潤地具央企背景，實力可秤高一線，而旗下位於深圳的大型商場萬象城及萬象天地，經常北上的港人應不會陌生。宏觀去看，上周內地公布的10月社會消費品零售總額，按年增7.6%，略勝預期，反映中國「三頭馬車」之一的消費回暖。

有望受惠中央「三大工程」撐樓市

再者，外媒報道中央最快本月推出「三大工程」以支撐樓市，內房板塊有機會反撲，在一二線城市擁有大量土地儲備的潤地，有望成為潛在新政策的受惠者。至於由潤地分拆出來的物管股華潤萬象生活，大摩重申此股為行業首選，予「增持」評級，目標價51.24元，相比現價29.2元，潛在升幅達75%！

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[袁國守 投資心戰室]