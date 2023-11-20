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跟股神買日股 券商佣金大比併

【明報專訊】今年日股表現出眾，除獲股神巴菲特加持外，市場憧憬日圓偏軟，將利好日本企業出口及旅遊業，帶動企業盈利上升，支持日股繼續向好。本港投資者除透過ETF或基金投資一籃子日股，若有個別心儀股份，目前市場上也不乏可提供買賣日股服務的券商，惟要留意各證券行的收費模式或不同，佣金差距可以很大。

明報記者 劉敬華

今年以來，日股反覆向上，由年初至11月15日，日經平均指數累升30%，期內東證指數亦累升27%。巴菲特今年4月訪問日本，與商社高層會面，透露看好日本股市，並準備進一步增持五大商社的股票，觸發日股升浪。今年6月，當日經指數在33年高位徘徊之際，巴菲特繼續於日股加注。近期巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B） 計劃再度發行日圓債券，被市場視為該公司擬再加碼日股的部署。市場普遍認為，巴菲特投資日股除因估值吸引外，亦基於希望分散投資風險。

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）指出，中東地區的衝突有可能進一步破壞全球經濟和金融市場的穩定，此衝突與仍在進行的俄烏戰事疊加下，增加了投資市場的不確定性，同時已發展國家和新興國家經濟狀况均處於脆弱時期，投資者憂慮美息將在更長時間內保持在較高位置，再加上市場波動及企業盈利疲弱等因素，進一步抑制投資者情緒，因此該公司於11月投資展望中對股票維持中性看法，個別股市方面，認為日本市場仍然是已發展市場的亮點，預期該市場是唯一一個在2024年增長超過潛力的主要已發展市場，基於許多日本企業可受惠於強勁的盈利增長動力，預計日股今年的企業盈利增長率將略高於10%，為已發展經濟體中最高，並對日本推出改善企業管治的新措施感到振奮，認為此舉有助吸引外資流入。

可買港上市日股ETF

看好日股前景的本港投資者，較簡單方法是透過於本港上市的日股ETF，又或是本港零售市場內的日本基金投資日股，前者可確保投資與日本股市同步，且收費較低，後者則可假手基金經理代為選股，惟要留意基金收費會較相對ETF為高，或會蠶食回報。若有心水股票，如想跟股神投資日本五大商社──伊藤忠商事（日：8001 ）、三菱商事（日：8058）、三井物產（日：8031）、住友商事（日：8053）及丸紅株式會社（日：8002），可考慮通過證券行直接投資。

留意代收股息等潛在費用

目前本港可提供日股買賣服務的證券行選擇不多，且佣金收費模式不一下，導致佣金差距可以很大，僅比較最低收費，便可介乎0元至3000日圓（約156港元）不等。對於想小試牛刀的投資者，現時輝立可就成交金額低於或等於25萬日圓的買入日股交易，提供零佣金優惠，但要留意此優惠只適用於網上買入交易，而於網上賣出日股，不論任何成交金額，佣金均為成交額的0.068%，最低100日圓。

對於大額交易的投資者，或可考慮按每月交易價值作階梯式收費的證券行，以盈透證券為例，該行的日股投資的月交易價值達1000億日圓以上，屬第六階梯，每筆交易收費為成交價的0.01%，最低收費20日圓；若月交易價值為1.5億日圓或以下，屬第一階梯，每筆交易收費則為成交價的0.05%，最低收費80日圓；如並非經常買賣日股，該行亦設不論每月交易價值多寡的固定式收費，每筆交易收費均為成交價的0.08%，最低收費80日圓。投資日股前，除先比較佣金收費外，投資前還要了解是否有代收股息費、代行使股東權益費及代行使認股證費等潛在收費，並要留意日股交易時段及交收機制等。

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