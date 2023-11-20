陳正犖：英鎊料震盪向好 或上試1.2730阻力

本周未有太多數據公布，較值得留意的是美聯儲議息會議紀錄，美匯指數暫時可能會在100天移動平均線附近整固。日圓跌勢上周末略為喘定，美元兌日圓如果回落至50天移動平均線149.50以下，可能進一步下試147.80。近期美國數據疲弱，中國數據參差，國際油價曾見4個月低位，技術走勢分析油價接近超賣，下行空間或有限，因此美元兌加元或於1.39出現關鍵阻力。

美元兌日圓或下試147.80

英鎊兌美元最近在參差的基本因素下處於整固階段，面對經濟放緩，就業市場維持堅挺，工資增長仍貼近紀錄高位，不過10月通脹降至4.6%，為兩年來最低，通常會令市場聯想英倫銀行或暫停收緊貨幣政策。

然而，利率期貨仍然反映英國央行不會在明年第三季之前減息，數據公布前後這預期亦未見大改變，上周央行甚至接連有官員出口術，直言利率或高企更長時間。

英美息差有機會支持英鎊表現，限制下跌風險。技術走勢分析，例如相對強弱指數（RSI）和MACD目前發出中性或區間橫行信號，我們對英鎊持震盪看好傾向，未來幾星期可能上試阻力位1.2730，目前50天移動平均線1.2260是關鍵支持位，本周將關注零售銷售數據和英倫銀行行長的言論。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]