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袁國守：市場欠信心 短期炒上落

【明報專訊】美國10月通脹放緩，分析員近乎一致認為加息周期完結，10年期美債孳息率降至4.4厘以下，市場風險胃納提升，美股反覆做好，納指劍指年內高位。反觀，港股表現再次令人失望，恒指上周三飈逾600點後，連續兩日回吐，全周計僅進帳250點。

其實近日市場條件又不是那麼差，中美元首終會面，以巴衝突並未擴散至其他地區，中資科網巨企包括騰訊（0700）和京東（9618）季績皆對辦，上周初外媒還報道指出，中央擬最快月內推「三大工程」穩樓市，惟市場仍不「收貨」，恒指一上破18,000點大關便掉頭回落。

歸根究柢，全球資金對港股缺乏信心，即使傳出利好消息，受惠板塊也只彈一兩天（甚至半天）。展望本周，重大消息不多，較值得留意是美國本周三及五（22及24日）將公布的初領失業金人數及11月PMI數據。

欠缺重磅利好消息下，悶局難改，短線部署上，似乎只能炒區間上落，先看恒指能否守住16,800點支持位，一旦失守料再次尋底，上方睇前阻力約18,200點。大市向上突破前，忌大舉入市，保持資金實力，留得青山在。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]