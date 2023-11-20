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摩根大通亞洲：受制萬八回落 恒指熊56556

【明報專訊】恒指近1個月三度突破18,000點大關不果，加上阿里巴巴（9988）急挫拖累其他科技股及影響整體港股氣氛，恒指上周五再跌近400點，又回到17,000至18,000點區間中軸。如投資者認為大市有望回升可參考恒指牛（58196），收回價17,000點，實際槓桿30.4倍，2024年9月27日到期；如認為後市仍有下跌空間可留意恒指熊（56556），收回價18,250點，實際槓桿19.7倍，2026年7月30日到期。

騰訊第三季經調整盈利按年增39%，觀察北水資金流向，北水於業績當日及翌日均流出騰訊，於上周五股價回試315元再次買入。如投資者部署部反彈可參考騰訊購（19631），行使價400.2元，實際槓桿9.9倍，2024年3月25日到期；如認為後市仍有下跌空間可留意騰訊沽（18457），行使價268.68元，實際槓桿6.5倍，2024年5月23日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]