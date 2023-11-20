陳永傑：鮑威爾時鴿時鷹 短期難減息

鮑威爾表示，美國通脹正在回落，並對回落速度感到滿意，但現時通脹率仍遠高於2%目標，指出還有很長的路要走。預計未來幾季經濟增長將放緩，仍有待觀察。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克預計，目前通脹下降趨勢持續，有望降至2%的目標，聯儲局明年底有機會減息。

博斯蒂克稱，美國經濟仍然保持韌性和動力，通脹率早前達到3.7%，認為聯儲局有需要推動通脹進一步回落至靠近2%，才能放鬆政策，但需要一段時間。聯儲局要保持耐心及堅定，目前不預期明年中之前會減息。

博斯蒂克表示，企業正預期經濟景氣度將會放緩，隨着還債成本上升和財政赤字正成為更大的問題。相信美國經濟不會陷入衰退。

費城聯儲銀行行長哈克指出，聯儲局應維持利率不變，因為通脹形勢已有改善，貨幣緊縮影響仍未被經濟完全吸收。

聯儲局多名成員都認為，今年無減息機會，去到明年更要等到年底才有機會，對於全球投資市場，以及樓市股市都沒有帶來喜訊，投資者只會採取觀望態度為主，不會過分進取入市。筆者預料美國以至全球樓市股市等投資市場，都只會反覆待變，不會太快有向上突破進展。

不過，全球經濟並非形勢大好，問題甚多，一旦政治經濟局面惡化，減息可能來得很快。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]