moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：鮑威爾時鴿時鷹 短期難減息

標籤：陳永傑

【明報專訊】聯儲局在10月中旬發布金融穩定報告，表達對通脹持續風險、美國辦公室市場可能出現巨額損失，以及部分銀行面臨資金壓力擔憂。聯儲局主席鮑威爾表示無需要加息更多。近日他轉口風，假如條件適合將會毫不猶疑地進一步收緊貨幣政策。

鮑威爾表示，美國通脹正在回落，並對回落速度感到滿意，但現時通脹率仍遠高於2%目標，指出還有很長的路要走。預計未來幾季經濟增長將放緩，仍有待觀察。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克預計，目前通脹下降趨勢持續，有望降至2%的目標，聯儲局明年底有機會減息。

博斯蒂克稱，美國經濟仍然保持韌性和動力，通脹率早前達到3.7%，認為聯儲局有需要推動通脹進一步回落至靠近2%，才能放鬆政策，但需要一段時間。聯儲局要保持耐心及堅定，目前不預期明年中之前會減息。

博斯蒂克表示，企業正預期經濟景氣度將會放緩，隨着還債成本上升和財政赤字正成為更大的問題。相信美國經濟不會陷入衰退。

費城聯儲銀行行長哈克指出，聯儲局應維持利率不變，因為通脹形勢已有改善，貨幣緊縮影響仍未被經濟完全吸收。

聯儲局多名成員都認為，今年無減息機會，去到明年更要等到年底才有機會，對於全球投資市場，以及樓市股市都沒有帶來喜訊，投資者只會採取觀望態度為主，不會過分進取入市。筆者預料美國以至全球樓市股市等投資市場，都只會反覆待變，不會太快有向上突破進展。

不過，全球經濟並非形勢大好，問題甚多，一旦政治經濟局面惡化，減息可能來得很快。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]