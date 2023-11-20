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廖偉強：低位上車 可遇不可求

標籤：廖偉強

【明報專訊】樓價從高峰期輾轉回落約兩成，部分人以為《施政報告》減辣措施，會為樓市帶來強力的反彈，但樓價似乎仍繼續下行。樓市沒有出現急速反彈，但其實公布「減辣」之後，成交量確實有些回暖。數據顯示，成交量正在谷底回升，而且大金額交易明顯增加，這其實是一個頗為正面信息。

筆者認為，交投回暖確實是「減辣」帶來效應，尤其是合資格外來人才置業，買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）不但減半，更可以「先免後徵」，令市况出現了變化。從事地產代理30多年的筆者，見證了無數次樓市高高低低，經過多次驗證，可以肯定每逢經濟蕭條，樓市疲弱，就是最好的置業機會，更何况目前的樓價已跌了兩成，而業主們仍有若干的議價空間。現時置業，縱使之後樓價繼續下跌，跌幅亦十分有限。

有些人可能會將97後樓價的巨大跌幅來做對比，並且深信後市仍會有很大的下跌空間，於是判定了現時入市，風險仍然頗高。但別忘記，97年時，業主的按揭比例頗高；反觀今天物業沒有按揭比例接近七成，而有做按揭的業主，平均貸款額只有四成，在今天高息環境之下，對大部分業主影響輕微，樓價出現斷崖式下跌的機會也微乎其微。

其實，選擇現在入市的人，絕非單純有勇無謀；不少人深明對置業者非常有利，原因是有相當業主信心不足，或看淡樓市，買家與他們議價，自然較為進取，所以這個淡市時期，可說是可遇不可求低位上車機會。

隨着香港不斷加大力度輸入人才及勞動人口，香港經濟亦開始受惠，並逐步復元。當各方面穩步向好的時候，樓市成交量自然也會增加，樓價就可以企穩並且穩步回升。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]